【足球】放棄球員夢未拋低熱情　英國18歲大學生少帥獲皇馬垂青

Jordan Hadaway 16歲被告知他不可能成為職業足球員，這名英國青年未有放棄，既然不能成為場上的11人，就成為場外指揮這11人的那一個人吧。 兩年後，Hadaway成為了威爾斯一間低組別聯賽球會的主帥。18歲成為少帥，這名利物浦希望大學學生更獲得皇家馬德里賞識，獲聘為訓練營教練。 不過，這名還滿面稚氣的大男孩，現時人生目標卻不是足球教練。

如不少英國小孩一樣，Hadaway過去亦夢想成為一名職業足球員，但到了16歲時教練告知要成為Pro的可能性不高，索性轉攻教練牌照，18歲已經是歐洲足協青年級別B級教練牌的持有人。

「我看不到自己能以球員為生的畫面，索性放棄不幹了。我就似是希拔（Tony Hibbert，前愛華頓後防）一樣穩定，10分滿分的話，每周都是6、7分，但我從不走過半場線！」本身是愛華頓球迷的Hadaway評論自己踢波風格時說。

Hadway成為皇馬「訓練營教練」，夏天會於英國幫皇馬舉行的足球訓練營教波。（網上圖片）

Hadaway（左二）與Caerwys FC球員。（網上圖片）

可能你會說他放棄得太輕易，但Hadaway選擇繼續留在球圈，就證明他有多深愛足球。這名18歲青年日間是個大學生，晚上就管理一班與大他一截的成年人。Hadaway現時是威爾斯第5組別聯賽球隊Caerwys FC的領隊。Caerwys最大年紀的球員已36歲，剛剛好大Hadaway一倍，球員會否因此不太聽話？

「雖然我還很年青，但我一直十分有信心，亦覺得受到一眾球員的尊重。」Hadaway說。成為領隊之時，小伙子並非向球員們訓話，而是打開天窗說亮話：「要是你們不想我做領隊，直接告訴我吧。」不過，這名「半生熟」少帥表示自己不會因為太後生而三緘其口，慶幸現時聯賽排第4，表現尚算不錯，所以不用鬧人。他又指自己與陣中的年長球員更親近，反而讓年青球員有更多空間。

Hadaway之前到皇馬受訓時，與曾效力利物浦的前皇馬球員艾比路亞合照。（網上圖片）

學業教波雙管齊下

轉攻足球教練之路，Jordan Hadaway的努力沒有白費，皇馬去年邀請他到西班牙，接受一系列的課程，更聘請他成為球會的職員，於夏季期間在皇馬的英國足球訓練營擔任教練。參加課堂期間更遇到了多名皇馬名將及舊將，如魯爾（Raul）、蘇拿利（Santiago Solari）、羅拔圖卡路士（Roberto Carlos）及艾比路亞（Alvaro Arbeloa），Hadaway表示自己十分高興。成年人見到大球星都興高采烈，何況一個18歲的青年人？

雖然現時成為了一隊之帥，又獲得全球頂級大會之一的皇馬垂青，但Hadaway未決定是否要成為全職教練。事實上，他仍是個學生，正於利物浦希望大學攻讀運動學與體育課程，目標是當一個小學教師。沒錯，人生長路漫漫，為自己留下更多出路才是最聰明的做法。