【馬鞍山行山路線】富安花園出發登鹿巢石林　經馬大石澗上英雄瀑

首先乘車往富安巴士站下車，近大水渠旁的馬路就是梅子林路，歩行不久靠左邊有小徑可進入梅大石澗，但垃圾較多，我們都是繼續沿梅子林進發，走到了大橋，轉左正式進入石壟仔古道，叢林路但路況良好，有如一般郊遊徑，相當易行。兩旁大石上都長滿菁苔，充滿原始風味。

獨木舟石（小牛牛授權使用）

路線：大水坑>梅子林路>石壟仔>鹿巢石林>真肥豬石>馬大石澗>英雄瀑>大水坑 路程：11公里 需時：約4.5小時

古道跨越三條石壟仔坑支流，有小徑可走進石澗探過究竟，不過還是留待下次呢！

繼續沿古道直上，不久就到達石壟仔村吳氏家祠，從祠堂右邊牆壁有隱蔽小徑，通往鹿巢石林，有三條路線可通往石林三個不同入口，而最南端的入口比較困難，岩石之間石縫比較寬闊，上落落差大，而入口又荊棘滿途十分茂密，較為困難。所以今次前往西邊入口進入石林。

進入石林前必先穿戴手套，因為岩石表面十分粗糙，皮膚容易被刮傷，正正岩石面粗糙，產生磨擦力，所以行山鞋並不容易跣滑，不得不提醒一吓，記得先把手機、相機先收好入背包，或放入褲袋内建議拉上拉鏈。

如果稍一不慎，手機從褲袋滑出跌進石縫下，要拾回是十分困難呢！如首次踏進石林，畏高人士的確會膽戰心驚，因為有部份石縫比較寬闊，而且離地面又高，真叫人畏懼呢！

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+ 8 + 7 + 6

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不過能鼓起勇氣踏出第一步，慢慢地就能掌握過來，不覺得有甚麼困難喔。今次已經是第三次踏進鹿巢石林，發現有前人在石上塗上粉筆指示路向，初次到訪者可依從箭咀指示，從一石踏上另一石，比較易行。

不過其實也可以自行規劃路線，並不需要一定依從，也可穿越石林。當中有部份較為平緩的石台，可以拿出手機拍攝，有多塊奇型怪狀的岩石，加點想像力會發現類似寳劍、犀牛、石塔……等等。

在石上穿梭過後，到達石壟仔，這裏有蜥蜴石、生日蛋糕石、小象石、獨木舟石和鱷魚張口石，打卡後沿山徑落山，路徑開揚易走，不久就到達真肥豬石，是由幾塊巨石所組成的，必須從側面觀看才覺得相似一頭小豬呢！

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+ 3 + 2

打卡後繼續沿山徑落山，路徑變得乾涸，多是浮沙碎石路，小心而行很快便到達馬大石澗中游的水壩，從水壩旁邊入澗，澗道開掦，有多塊巨石，可以從巨石上走過，一直向上游進發。

如果不想濕腳可留意有絲帶引路，靠左邊穿過小叢林，再攀上天然石層，有前人留下繩索可借力而上，前方有一大水潭，後方有一小瀑布，原來到達了英雄瀑，冬季水量雖然較少，但仍可聽到雄渾水聲，可想像夏季水源充足時，英雄瀑會更為壯觀。

如果打算直攀英雄瀑是十分困難和很危險，但是可以從右邊小叢林攀上，一點也不困難，還可以另一角度欣賞水濂，再沿右邊石坡直上，到達英雄瀑頂，這裏都是有一個大水潭，還有一個人工水閘，打卡後我們沿路折返往水壩，從鐵絲網後小山徑返回石屎離開，到達大水坑完成今次旅程。

按圖看清沿途風景、設施▼

+ 5 + 4 + 3

山徑路况：石屎路~20%、叢林徑~50%、石林攀爬~10%、郊遊徑~0%、碎沙石路~20%、石級~0% 曝曬~85% 廁所~無 補給~無

注意事項： ~鹿巢石林需要岩石上攀爬，極度畏高人仕不要前往 ~必須要帶備手套，建議穿著長褲 ~攀爬岩石不要邊爬邊拍，部份石縫離地甚高，不慎墜落會構成嚴重受傷甚至死亡 ~天氣乾燥，建議每人帶兩公升水 ~風高物燥切勿在郊野吸煙，引起火災後果嚴重 ~愛護郊野清潔人人有責，自己垃圾自己帶走

【本文獲「小牛牛快樂行山郊遊相集by Chan Keung」授權轉載。】