【乒乓．匈牙利賽】杜凱琹一日三戰　伙拍黃鎮廷奪2020混雙首冠

香港乒乓球隊女將杜凱琹今天（22日）在匈牙利乒乓公開賽一日三賽，先出戰女單8強，繼而是混雙決賽，最後是女雙決賽。 她伙拍黃鎮廷鬥德國的Patrick Franziska/Petrissa Solja爭奪混雙錦標，最終以局數3：2險勝，贏得2020年首個冠軍。

港隊在匈牙利公開賽捷報頻傳，尤以23歲的杜凱琹表現最突出。她在女單、女雙及混雙三線作戰，今天（22日）爭奪女雙與混雙冠軍、以及女單4強席位。

杜凱琹（圖）雖於女單8強不敵中華台北的鄭怡靜，但無損她爭奪雙打冠軍的戰意。（ITTF圖片）

她第一場賽事是女單半準決賽，面對中華台北的鄭怡靜，以8：11、10：12、11：13及4：11不敵，無緣4強。休息4小時後，再與黃鎮廷亮相混雙決賽，他倆與德國的Patrick Franziska/Petrissa Solja連場激戰，以11：6輕取首局後，第二局以6：11落敗，第三局兩人重整旗鼓險勝11：9，第四局卻以7：11告負，來到第五局生死戰，「黃杜配」最終勝11：9，取得2020年首個公開賽冠軍。

杜凱琹稍後將伙拍李皓晴，火併日本的石川佳純/平野美宇，爭奪女雙錦標。

黃鎮廷（左）/杜凱琹（右）打足5局，險勝德國組合奪冠。（乒總提供）

杜凱琹（左）一日三戰，伙拍黃鎮廷勇奪混雙冠軍，稍後將與李皓晴力爭女雙錦標。（ITTF圖片）

港隊現時東京奧運資格（按圖放大）