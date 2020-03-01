新型冠狀病毒（俗稱武漢肺炎）肆虐，使2020年東京奧運有可能成為賽事興辦以來，首次因為疫症擴散而取消。日本會否停辦奧運，要視乎這三個月以來的疫情變化，但這為日本帶來的經濟損失，應該如何估計？ 撰文：高俊賢＠運動公社

停辦東京奧運對日本來說，帶來的損失是否如外間估計的那麼大？東京奧運官方網站列出的賽事預算總支出，是1.35萬億日圓（約值930億港元）；而根據日本會計檢查院的報告，日本舉國為主辦奧運付出的投資總額（包括中央及地方政府），是250億美元（約1950億港元）。根據以上的數字，加上奧運刺激的消費和各項收入，才可以令我們對停辦奧運的經濟損失有清晰的想法。

新國立競技場迎奧運（按圖放大）

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在理解停辦奧運的損失之前，須注意兩項大前提：

一、賽事總開支估算複雜； 二、因奧運而建成的設施能帶來多少後續效益。

東京奧運令都內不少場所借機翻新，如舉行柔道及空手道的武道館。（Getty Images）

關於第一項，奧運會作為一個要在限時內完成的大型計劃，支出很難有效控制。一旦有許多建設工程未能及時完成，就會出現大量臨時追加的支出。而且，有許多與奧運相關的開支，都會列為其他賬項（例如旅遊業或康體基建），所以很難有準確的估算。退一萬步說，上述賬面數據少不免有水份，但距離奧運只有不到半年，可投放的臨時開支已經很有限。更重要的是，奧運工程的開支，早已從旅遊或地方經濟開發的支出裏分攤了。故此，即便開支估算複雜，但是損失未必如人們想像般大。

但對主辦當局來說，後續效益帶來的可回收成本能抵銷複雜的開支。關於第二項，因為奧運而搭建的新國立體育場和旅遊基建（包括新航線、酒店，以及成田、羽田機場擴建以提升客流量），都會為日本各地的旅遊觀光業帶來可持續的經濟收益。這些收益，遠比賽事期間帶來的即時收益重要得多。日本政府估算奧運帶來的總收入（由2013年至2030年），是32兆日圓（約2.29萬港元）。

疫情在日本擴散，波及旅遊及服務業。（路透社）

經濟研究機構 Capital Economics 經濟分析師Marcel Thieliant認為，停辦奧運造成的損失未必如人們想像中那麼大。根據倫敦奧運（2012年）的經驗，海外遊客在奧運期間的消費比之前增加了18%，但是在兩個月後跌至21個月以來的新低點。如果取消東京奧運，這最多使GDP增長減少0.4%，即時影響甚為有限。

停辦或者延期進行奧運，後患是國際媒體對轉播合約的賠償訴訟、贊助商的損失，以及安撫數以萬計各國運動員的問題。如把奧運順延，賽期可能與各地聯賽賽季，或其他大型體育會相撞。縱使電視轉播商願意遷就，運動員亦未必能配合。日本評論家吹浦忠正強調，除非日本的確診個案數以萬計，否則奧運還是會如期舉行。但疫症會否影響觀眾和運動員的參與意願，則另當別論。當局目前最擔心的，是原訂3月26日在福島展開的傳送奧運火炬活動，會否因為疫症問題而取消。

東奧籌委會主席森喜朗日前稱，不戴口罩也要堅持到最後辦好奧運，言論一出令外間啼笑皆非。（路透社）

與停辧東奧相比，疫情使中國旅客數量銳減、早前銷售稅上調，才對重視旅遊服務業的日本經濟構成最大打擊。既然對經濟影響不大，為甚麼日本仍要在質疑聲中，堅持讓奧運上馬？關鍵是史上在任時間最長的首相——安倍晉三。

安倍晉三在里約奧運變身「孖寶兄弟」一幕，留下深刻印象。（Getty Images）

東京奧運是安倍晉三任內的最大政績。安倍內閣籌劃以一連串的大型工程，為人口老化的日本注入經濟活力。東京奧運是連串盛事的起點，過後有2025年大阪世界博覽會，及2027年以磁浮鐵路行走的中央新幹線通車）。目前中美陷入長期貿易戰、環球經濟不景氣，如果安倍內閣能克服疫症危機，並讓奧運順利進行，就可以否極泰來、迎接新一波的經濟增長趨勢，這對於延續政權的壽命相當重要。因此，安倍才決心賭一回。

話雖如此，天意又會否順應人願呢？

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