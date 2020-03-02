【西甲】C朗首度回歸班拿貝觀賽　雲尼斯奧斯入球後向他致敬

因新冠肺炎（武漢肺炎）疫情肆虐，原定周日舉行祖雲達斯對國際米蘭的意甲延期。偷得浮生半日閒，祖記球星C朗拿度昨日飛到西班牙，在轉會後首度回到班拿貝球場觀看皇家馬德里對巴塞隆拿。

自從C朗在2018年後由皇馬轉投祖記，他就沒有公開現身班拿貝球場。適逢本輪意甲比賽因疫情延期，C朗昨日（3月1日）首次在離隊後回到班拿貝，在包廂觀看西班牙國家打吡，由皇馬主場對巴塞。

C朗身穿西裝，現身班拿貝球場。（TeamCRonaldo Twitter）

看得熱血沸騰，C朗都脫下了西裝外套。（網上片段截圖）

皇馬沒有讓遠道而來的C朗失望，他們靠雲尼斯奧斯祖利亞及馬里安奴戴亞斯在下半場各入一球，主場以2：0擊敗巴塞。最有趣的是，自C朗離隊後，皇馬一直未能在國家打吡戰勝巴塞，直至今場C朗首度回歸為座上客，皇馬即取得近8次交手的首場勝利。

雲尼斯奧斯祖利亞入球後做出C朗的招牌動作慶祝。（路透社）

19歲的雲尼斯奧斯祖利亞在71分鐘為皇馬打破僵局，相信他知道C朗有入場看比賽，因為他入球後以C朗的招牌動作慶祝，向師兄致敬。看台上的C朗亦有為雲尼斯奧斯祖利亞的入球拍掌叫好。

C朗慶祝片段：

Cristiano celebrating Real Madrid’s win against Barcelona at the Bernabéu. #ElClasico pic.twitter.com/mjpDXfm5xs — Real Madrid Info (@RMadridInfo) March 1, 2020

雲尼斯奧斯祖利亞賽後在社交網站上載自己的慶祝動作，並寫上「你是我的偶像」。雲尼斯奧斯祖利亞以19歲233日成為千禧年後，西甲國家打吡中最年輕的入球球員，打破美斯以19歲259日保持的紀錄。

雲尼斯奧斯祖利亞賽後在社交網站上載自己的慶祝動作，並寫上「你是我的偶像」。（Instagram）

另外，除了祖記對國米的聯賽延期，由於祖記U23上場對手、意丙球隊Pianese有3名球員確診新冠肺炎，祖記宣布所有U23球員居家隔離至3月8日，並且暫停U23的訓練。