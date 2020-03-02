【西甲】一個好中場會教前鋒走位！卻奧斯「仙人指路」領皇馬贏波

西班牙國家打吡，皇家馬德里主場以2：0擊敗巴塞隆拿，中場卻奧斯踢出大師級表現。他除了有接近百分百的傳球成功率，更使出一招仙人指路，教小將雲尼斯奧斯祖利亞走位，為他送上助攻。

在71分鐘，當時兩隊仍然0：0，賓施馬及雲尼斯奧斯祖利亞在左路配合互傳，但未能找到機會，故回傳卻奧斯。這名德國中場控定皮球，竟有兩三秒時間沒有巴塞球員上前迫搶，他左盼右顧，看清前場局勢。

卻奧斯示意雲尼斯奧斯走向底線，之後送出助攻。（Yassine Twitter）

卻奧斯發現巴塞防線的漏洞，馬上舉起左手，示意雲尼斯奧斯祖利亞走位，跑向左路底線的空間。雲尼斯奧斯祖利亞一走，卻奧斯就即傳，撕破了巴塞的防線。這名巴西鋒將推入禁區射入，為皇馬開紀錄。

卻奧斯助攻雲尼斯奧斯片段：

除了這球助攻外，卻奧斯今場65次嘗試傳球，64次交到自己隊友腳下，成功率高達98.5%，而在長傳方面，卻奧斯今場4次長傳全部成功。

In tonight's El Clássico, a great through ball from Kroos to Vinicius Junior allowed Real to take the lead. Great vision from the German, taking advantage of Braithwaite and Semedo's positioning #ElClasico #LaLiga pic.twitter.com/5dKit0HDTM — Last Row (@lastrowview) March 1, 2020

此外，在75分鐘，當皇馬領先1：0後，巴塞的美斯有次單刀機會，但皇馬後衛馬些路高速回防，追到美斯，並在禁區頂果斷落腳飛鏟，踢走美斯的腳下球，破壞了巴塞這個入球良機。

馬些路回防破壞單刀片段：