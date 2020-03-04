【新冠肺炎】化學博士K Kwong分享行山心得　疫情下6項行山禮儀

喜歡行山的化學博士K Kwong今日在Facebook分享6點行山禮儀。

在新型肺炎（俗稱武漢肺炎）的疫情下，很多香港市民都到郊野行山，一向喜歡行山影相的中文大學化學系前講師K Kwong（鄺士山）在Facebook上分享一些在疫情下的行山禮貌或者心得，希望行山人士可以參考。

K Kwong表示，行「高危行山徑」時，或者人流密集到十多米就兩個人的時候，最好全程戴口罩。他在備註中解釋「高危行山徑」不是那些地勢險要的行山徑，而是那些受歡迎的郊遊地點，例如獅子山、太平山、塔門、蒲台島。

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K Kwong近期忙於接受不同訪問以及口罩生產，但周末都抽空去青山腹地行山。（K Kwong Facebook）

他表示，如果在行山時脫下口罩，請把用過口罩帶下山，切勿放在郊野的垃圾桶，因為猴子及牛隻會翻倒垃圾桶。

脫下口罩後，亦要注意言行，若果附近有人行過，請勿做「危險行為」，即是產生飛沫的行為，例如咳嗽、吐口水，甚至避免大聲說話。

K Kwong之前到沙田紅梅谷、望夫石執垃圾，發現很多被遊人丟棄在地上的口罩。（K Kwong Facebook）

K Kwong提醒各位行山人士，要注意從後跑至的跑山友，他表示：「見到有人後面跑山趕上亦不必向後望，只要左、右移動就可以，那些跑山友有可能一路跑一路好大力呼吸，飛沫會比較多。」

陌生的行山人士在山上相遇，通常會打招呼，但K Kwong認為這是非常時期，避免「見到迎面山友大聲打招呼」，他建議點頭便可，避產生飛沫。

K Kwong行青山腹地，多浮沙碎石路，新手不宜。（K Kwong Facebook）

K Kwong呼籲行山人士多研究地圖，或者向資深山友查詢，去行一些人流較少的地方行山。他表示會多行冷門路線，例如西流江、青松紅壑、杯靈雙渡、長咀、大蛇灣、鹿巢山等。

不過，行山新手要注意，K Kwong所提及的那些地方，有的路程甚遠，有的路徑崎嶇，有的容易迷路，大多並非漁護署的正規行山路線，所以大家選擇路線要按自己的能力，量力而為。