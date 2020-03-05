【女足】15歲林永嫺射破羅馬尼亞大門　「體會到足球現實一面」

香港女子足球代表隊周三（4日）出戰「女子土耳其盃2020」，首戰跟世界排名第43位的羅馬尼亞碰頭，最終以1：4不敵對手。 港隊正選陣容中最年輕的球員林永嫺，首次為大港腳上陣就射破敵軍大門，港隊「大師姐」韋婉婷對這位15歲的小妮子讚口不絕，惟也指出港隊跟歐洲強手的分野。

香港女子足球代表隊本周日（1日）遠赴土耳其參加「女子土耳其盃2020」，港隊周三下午（4日）跟同組世界排名最高（43位）的羅馬尼亞交鋒。

港隊正選由陳詠詩、張煒琪及韋婉婷等「大師姐」配合陳穎霖、曾柏同與林永嫺等年青球員，惟球員身型普遍較對手薄弱。

韋婉婷（前排左三）隨港隊遠赴土耳其參加國際邀請賽。（足總提供）

港隊8分鐘遭羅馬尼亞一記直線撕破防線，敵軍前鋒於禁區外射近柱入網成1：0。戰至21分鐘，港隊由效力公民的15歲小將林永嫺乘對方解圍不遠，把握機會近門抽入追平。不過港隊29分鐘再度失守，被對手突破越位陷阱後單刀破門，半場落後1：2。換邊後羅馬尼亞兩度攻破港隊大門，結果港隊以1：4告負。

林永嫺（左五）今場為港隊破蛋。（足總提供）

歐洲與亞洲女將的分野

港隊近年多與亞洲球隊交手，即使是「大師姐」韋婉婷也視今次為體驗歐洲水平的難得機會，落敗過後她感受更深，「以往遇上其他亞洲球員，她們身型細，但快速及靈活。不過歐洲球員在跨步爭身位時十分硬淨，且體力可維持全場，我們卻在60至70分鐘就腳軟。」

雖然韋婉不太滿意自己發揮，惟認為隊內年輕球員的表現比預期好，「她們首次為大港腳上陣，也面對強敵，卻踢得很有膽識，護球能力也不俗。比起以往全軍縮後，球隊今仗前場壓迫亦做出部署。」

林永嫺：要為港隊爭首勝

小將當中最為突出的，無疑是此役助港隊破蛋、兼正選陣容中最年輕的林永嫺。她賽後對入球相當高興，「開初也有點緊張，但踢了約5至10分鐘就習慣了。青年比賽跟成年有很大分別，球員更快更高大。我現時體會了足球真實的一面，下個目標是改善自己，以及為港隊取得勝利！」

另外，港隊同組對手委內瑞拉日前退出，由曾參加女子歐聯的哈薩克頂級聯賽球隊BIIK Kazygurt補上，雙方會在下周二（10日）的壓軸戰中碰頭；而港隊本周六（7日）會先鬥匈牙利。