【足球熱話】法蘭克福球迷踩界標語　毋須粗口霸氣側漏

德國球迷反對「土豪足球」浪潮未歇，持續有球迷把矛頭指向賀芬咸主席賀普（Dietmar Hopp），抗議甚至影響賽事。 要發聲又要避免遭指摘搞事，法蘭克福球迷在凌晨德國盃賽事示範如何打「擦邊球」。

法蘭克福在德國盃8強主場對雲達不來梅，主隊擁躉的看台上出現多幅大字報橫額，其中一幅寫上了近期新聞人物賀普的名字。顯然，球迷對這位打破「50+1」規例的財主甚為反感。上周拜仁慕尼黑對賀芬咸的德甲出現「搓完場」奇景，全因拜仁球迷拉橫額辱罵賀普是「Son of a bxxch」。

中譯：「賀普，你係你阿媽個仔！」（路透社）

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法蘭克福球迷為免重蹈覆轍，準備多幅橫額更換。賀普名字的橫額寫上德文，從左邊拉出來看見「賀普，你是son of a……」（Dietmar Hopp, Du sohn einer……），拉到最後一字，球迷故意「hold住」一會，才完整拉開。最後的字「Mutter」，意思是「媽媽」，還要加上笑臉表情符號「:-)」，認真別出心裁。

胡達，球迷標語「預埋你」。（路透社）

主隊球迷的另一橫額亦相當有意思，向愛隊領隊赫達（Adi Hutter）發訊息，着他有需要時「call我」，「Adi，如果要暫停賽事，通知我哋」。他們亦有一幅橫額對準心目中的罪魁禍首——德國足協（DFB），直截了當大罵「Son of a bxxch」（DFB, du hurensohn）。

風波源於DFB特許賀普擁有96%賀芬咸股權，打破德國球會由球迷擁有決定權的「50+1」規例，利華古遜（拜耳藥廠）、禾夫斯堡（福士汽車）等紛紛效法。球迷憂傳統崩壞，近來紛紛發聲。

鎌田大地變成盃賽殺手，本季所有入球都在盃賽取得，聯賽仍未開齋。（路透社）

賽事則順利完成，法蘭克福靠安達施華（ANDRE Valente SILVA）在完半場前射入12碼，加上日本球員鎌田大地在下半場錦上添花，2：0淘汰不來梅，晉級準決賽。其餘3支球隊為拜仁、利華古遜及德國丁組球隊沙貝魯根（FC Saarbrucken）。

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