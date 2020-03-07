【新冠肺炎】空手道超聯取消摩洛哥站　劉慕裳奧運積分排名仍穩

因應新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，世界空手道聯盟（WKF）宣布取消原訂3月13日展開的世界一級空手道超級聯賽摩洛哥拉巴特站賽事。該站為奧運排名積分截止前的最後一站，WKF表示正與國際奧委會商討有關該積分賽調整安排。

2020年世界一級空手道超級聯賽（Karate 1 Premier League）第4站摩洛哥站原定於3月13至15日上演，是世界空手道選手在東京奧運積分截止日4月6日前的最後搶分關鍵。由於武漢肺炎在歐洲蔓延，WKF表示摩洛哥當地已取消所有國際體育賽事，亦是剛收到通知空手道超聯賽事被迫中止。WKF稱已跟國際奧委會緊密接觸，期望盡早為運動員作出最好的安排。

劉慕裳在上兩站連續摘銅，相信能實現衝擊東京奧運夢想。（被訪者提供）

世界及奧運積分排名同樣名列第4的香港空手道女將劉慕裳（Grace），在剛過去兩站、杜拜和奧地利薩爾斯堡站連續取得銅牌，大大穩定其奧運排名；加上由於名列第2位的日本選手清水希容將以東道主身份獲奧運資格，Grace因此實際上排第3，相信今次賽事取消對其影響不算太大。她在完成奧地利站後，便前往西班牙特內里費（Tenerife）為摩洛哥站備戰，賽事取消後會留在外國還是返港訓練，仍有待更新。

由於排第2的日本清水希容（右），將以東道主身份獲奧運資格，劉慕裳因此實際上排第3。（資料圖片／鄭子峰攝）

泰國亞青田徑賽未能倖免

此外，原定於5月14至17日在泰國曼谷舉行的亞洲青年田徑錦標賽，亦因疫情未能倖免，亞洲田徑總會在官網宣布取消該兩年一度的賽事，相信會是年輕運動員的遺憾。以往港將們在此賽事均取得不俗成績，如4x100米女子隊上屆在日本岐阜為香港奪得一面銅牌。