【東京奧運．拳擊】曹星如資格賽旗開得勝　下仗鬥世界冠軍遇考驗

東京奧運拳擊亞洲及大洋洲區資格賽續在約旦安曼上演，出戰男子羽量級（52-57公斤）的香港拳手曹星如（Rex）於首輪輪空下，今晚於次輪16強力戰3個回合後，最終擊敗22歲塔吉克拳手薩基索夫（Bakhtovar Sagizov），衝擊奧運資格賽路上取得第一勝，向奧運擂台邁進。

自2018年宣布由職業轉戰業餘拳擊並劍指東京奧運後，Rex終迎來業餘生涯最重要一戰。職業生涯達22連勝的他，於首輪輪空避過前4種籽，今晚首仗面對2016年亞洲大學拳擊錦標賽銅牌得主、22歲塔吉克拳手薩基索夫（1勝4負，0 KO），賽前Rex曾表示希望能一改以往慢熱入局缺點，發揮速度。

完成3回合後，流露自信的曹星如如願贏下資格賽第一仗。（直播截圖）

港隊東京奧運資格（按圖放大）

+ 18 + 17 + 16

今日的12場16強比賽中，藍衫的Rex被編在第10場出場。第一回合，比對手年長10歲的Rex稍佔優，擊中有效位置較多，更多次避過對手進攻。近月逐漸適應3回合業餘節奏的他，保持中遠距離以減低失誤，於第二回合更提升出拳速度主攻，一度對對手造成威脅。戰至第三回合，薩基索夫展開反擊，不過Rex看準機會一度以勾拳打出反擊，直拳亦有得手。最終他在3回合點數都高於對手，取得奧運資格賽的第一勝。

曹星如對手為22歲塔吉克拳手薩基索夫，出拳多變且快速。（網上截圖）

曹星如（右）兩年前轉戰業餘拳擊，一直為奧運資格賽準備，力爭出戰東京奧運。（資料圖片/余俊亮攝）

晉身8強硬撼世界冠軍

曹星如成功闖過第一關後，將在周一進行的8強戰，硬撼同日於次輪勝出的烏兹别克25歲拳手米薩夏利諾夫（Mirazizbek Mirzakhalilov）。後者是2019世界業餘拳擊錦標賽羽量級冠軍、以及2018雅加達亞運金牌得主，絕對是Rex在衝奧路上的極大考驗。假如Rex在8強落敗仍未絕望，還能在負方賽取勝、以最後6強身分奪得東奧入場劵。

然而，未能在今屆資格賽直接取得資格的話，Rex便需轉戰最後機會的世界遺材賽，與其他洲份未能取得資格的拳手，共同爭奪同量級的4至5個名額（視乎主辦國日本能否藉資格賽獲得名額）。

Rex在8強將硬撼2019世界業餘拳擊錦標賽羽量級冠軍得主米薩夏利諾夫（紅），後者同日以點數擊敗23歲印度對手。（直播截圖）