【新冠肺炎】香港女足兩換酒店後如常鬥匈牙利　隊長：只想踢足球

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）在全球蔓延擴散，正在土耳其參加「女子土耳其盃」的香港女子足球代表隊，早前疑因疫情及戴口罩而受到歧視，兩度被酒店拒絕接待。 不過一眾女將備戰未受影響，最終選擇留在當地如常作賽，隊長陳詠詩坦言全隊一心只為足球。結果港隊周六（7日）次戰以0：4不敵歐洲強敵匈牙利。

周六傳出港隊日前抵達當地後，因武漢肺炎疫情及戴口罩而疑似受到當地人歧視，在酒店拒絕接待下，需兩度更換入住酒店。

香港女足隊長陳詠詩稱，教練出發前也有提醒球員注意類似情況，她明白歐洲人在疫情下或會對亞洲人或戴口罩人士較敏感，「事件發生後教練問我們，想即晚返港或是留下來繼續踢？只要賽會容許，又有酒店入住，球員當然想繼續踢，這是最重要的事。」

港隊賽前眾志成城，希望力爭佳績。（足總提供）

酒店拒接待 曾考慮返港 陳詠詩：球員只想踢波

港隊最終搬至距離原先酒店約兩個多小時車程的Grand Park Lara Hotel，陳詠詩表示那兒情況比較理想，「這所酒店有其他男子隊來集訓，大多住客也知道我們是運動員，或許令他們放心一點吧。而我們也沒戴口罩，不過會注意個人衛生、隨身帶備搓手液；每日亦會量度體溫。」

她續指至今未有再遇上歧視問題，比賽或練習也沒受影響，「比賽對手很友善，大家完場後也跟球員及教練握手問好，相信大家也是女生，來這裏也是為了踢足球，沒有想太多。」

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港隊今場繼續派出「以老帶新」的陣容出賽。（足總提供）

次戰後防多失誤 港隊慘吞4蛋

首戰以1：4不敵羅馬尼亞的港隊，周六第二場迎戰世界排名高29位的匈牙利。球隊今仗改由吳婉琪把關，並由馬澤純代替王素嫺，3位小將陳穎霖、曾柏同以及上仗取得進帳的林永嫺續任正選。港隊開賽初段完全受壓，速度上也甚為輸蝕，未能如上場般組織攻勢。

結果港隊首21分鐘先後因解圍犯錯、後防猜傳失誤，以及走甩對方球員而被匈牙利3度射破大門。不過換邊後港隊加強壓逼及防守，戰至尾段才再失一球，最終以0：4落敗，下周二（10日）將跟哈薩克頂級聯賽球隊BIIK Kazygurt上演煞科戰。

陳詠詩（左二）今場擔任港隊隊長。（足總提供）

「對手推一步已超越我們」

陳詠詩稱部份球員甫開賽即受壓，未能適應及集中，結果犯錯導致失球。「匈牙利球員比首仗對手羅馬尼亞更高大，推一步已比我們快很多，令球員防守時要預計距離；她們也不時長傳、利用身型進襲，不易應付。」

她補充，港隊下仗跟哈薩克頂級聯賽球隊BIIK Kazygurt碰頭，踢法定要更硬朗，「對手始終是間球會，擁有來自不同歐洲國家的球員，踢法上相信有異，屆時會根據教練部署，踢得更盡力。」