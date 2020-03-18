【港超聯】理文演「奇跡6分鐘」　尼迪利梅開二度絕殺傑志

港超聯今日（18日）進行第三周補賽，由日前分別於足總盃出局的傑志及理文互撼。「藍鳥」在下半場變陣下，雖有射手高美斯射入加盟後首球，惟最後階段上演「奇跡6分鐘」，由射手尼迪利一頭一腳建功，最終以2：1反挫傑志，賽後暫排聯賽第二位。

傑志上場足總盃不敵東方龍獅出局後，若要爭取連續10年取得亞洲賽資格，必須力爭聯賽冠軍。不過，「藍鳥」此役作出輪換，收起洛迪古斯、黃洋等主力，派出畢頓、史雲斯頓及安永佳擔正，安永佳以左後衛姿態亮相，高美斯則任單箭頭。理文就由新援賓希路跟列斯奧鎮守中路，余煒廉客串右閘，前線尼迪利、亞哥斯達及鄭兆均的進攻組合不變。

傑志費蘭度上半場擔任進攻中場，威力大減。（袁志浩攝）

半場悶戰 藍鳥換邊後反彈

「藍鳥」上半場傳球連番失誤，難以組織攻勢，僅曾憑費蘭度遠射斜出。相反採取主動的理文射門次數較多，10分鐘把握王振鵬解圍犯錯，由亞哥斯達傳予尼迪利起腳，但遭王振鵬將功補過瞓身救出。「黃黑軍團」33分鐘有尼迪利頭槌頂中楣，但此子越位在先。惟理文似乎欠運，兩分鐘後亞哥斯達引球推進，最終在兩名守衛間遠射，王振鵬毫無反應下皮球卻告中柱彈出，兩軍半場互交白卷。

高美斯先用右腳射門但省中人，最終要以招牌左腳補中才得手。（袁志浩攝）

理文完場前連入兩球反勝，完場一刻球員相當激動。（袁志浩攝）

換邊後傑志以基爾頓入替小將畢頓，加上費蘭度由攻中轉任熟悉的左翼，球隊攻力明顯改善。費蘭度65分鐘左路突破殺入禁區內窄角度起腳，射門雖被回防的列斯奧護空門，惟門前的高美斯「執雞」得手，「藍鳥」領先1：0。

落敗的傑志比富力多賽1場，惟落後對方3分，爭標變得被動。（袁志浩攝）

+ 3 + 2

李毅凱犯天條 理文絕地反擊

比賽戰至尾段理文先後換入梁嘉恆及基華尼頓加強攻力，直至88分鐘見效，亞哥斯達於右路起腳遠射，但禁區內的李毅凱卻犯手球，球證直指12碼點。極刑由尼迪利操刀射入，理文在法定時間內追平1：1。

眼看雙方各得1分之際，補時3分鐘傑志門前出現混戰，王振鵬雖數度擋出來球，但尼迪利結果插水式頭槌破門。最終理文以2：1絕殺傑志，賽後由第6位爬升至聯賽次席，僅落後榜首富力R&F3分，重燃爭標希望。