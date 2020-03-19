【東京奧運】聖火之苗今上機送往日本　亞運冠軍異鄉變「替工」

東京奧運傳送聖火活動受新型肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情擴散全球影響，在希臘傳送的路線全數取消，今天（19日）舉行移交聖火予日本的「大龍鳳」，亦大幅縮減規模。 東京奧運組委原定隆重其事，派出代表團浩蕩蕩到雅典「接貨」，如今取消行程，更要急急找人「代領」。可幸是日本在雅典找到相當有資格的替代人選。

東奧組委原定大張旗鼓，飛赴希臘接聖火。男子柔道選手野村忠宏及女子摔跤選手、有「靈長類最強女性」之稱的吉田沙保里，將到雅典的古競技場內傳送，二人均是奧運「三連金」名將。之後由東京奧組委會長森喜朗接過火炬，把火種帶回日本。

東奧組委會長森喜朗原定到雅典接過奧運火種，因疫情告吹。（路透社）

隨着疫情在全球蔓延，計劃告吹。活動規模大「縮水」，野村忠宏、吉田沙保里及森喜朗只能透過視像參與，但仍要找人完成交接儀式。

日本駐希臘大使館只有1天時間找人「代領」，發動人肉搜尋，找到井本直步子。

井本直步子退役後到英國進修，加入聯合國。（日経ARIA）

「收到大使館電話，以為問我要不要去做觀眾。」井本直步子憶述大使館問她19日「得唔得閒接聖火」，令她錯愕得只能回應道：「吓？」

井本直步子說小時出外比賽，看見泳手連泳鏡都沒有，欲了解世界為何有此差別。退役後矢志為貧困與世界和平出力。（日経ARIA）

井本直步子絕非泛泛之輩，曾是日本泳隊主將，1994年廣島亞運50米自由泳及4x100米自由泳接力金牌得主，參加1996年亞特蘭大奧運在4x200米自由泳接力得第4。

她退役後進修，2007年加入聯合國兒童基金會從事教育工作，專門在災難及戰爭地區教育兒童，2016年起居於雅典，教育當地的難民後代。

井本直步子為日本接過聖火火種。（美聯社）

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機緣巧合下「國家有任務畀你」，井本直步子戰戰兢兢，急急準備，連出席儀式的外套也要向朋友張羅。

她坦言奧運聖火原定的傳送儀式已準備多時，大人與小孩都參與其中，未能如原定計劃舉行，相當可惜，令她決意做好這任務。

井本會接過火炬，點燃燈箱，把火種送上飛機，運回日本。希臘在12日開始傳送聖火，惟當天圍觀者太多，增加傳播風險，宣布於13日取消所有傳送活動。

東京奧運採集及傳送聖火過程（按圖放大）

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