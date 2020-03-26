【足球熱話】普巴索爆女友騷腳法「出事」　1歲兒子慘成標靶

歐洲各大聯賽受新冠肺炎（俗稱：武漢肺炎）疫情影響而停擺，不少球星最近亦紛紛在社交網站上載在家中訓練的情況。普巴早前與曼聯隊友連迪路夫一同「在家工作」後，以一個全新造型陪同女友嘗試近期大熱的挑戰，但竟然發生「意外」。

形象百變的曼聯中場普巴，一改以往的風格，以一個清爽的「光頭Look」示人，並在家中的訓練場拍攝短片，表示自己與兒子訓練場共聚天倫，在家中亦可以享受足球的樂趣，並呼籲球迷們緊記在疫症下留在家中。

普巴在英超停擺期間，經常在家中訓練場操練，保持狀態。（資料圖片／Getty Images）

女友參與廁紙挑戰出「意外」

活躍在社交網站的普巴，跟他的玻利維亞籍模特兒女友Zulay，同樣熱愛在社交網站發文，二人不時大曬恩愛，她繼上周上載普巴攜同兒子戶外賽跑的片段後，早前上載另一條搞笑片段。

近期在社交網站上十分流行各種不同的「在家挑戰」，不少球星以廁紙取代足球大展腳法，普巴女友在家中小型訓練場中接受挑戰，不料卻發生「意外」。

一身居家打扮的Zulay，開始挑戰前以雙手拿高睡裙，應該是想方便起腳，但已令人感覺「論論盡盡」。到普巴輕輕將廁紙拋到她的方向，Zulay先用右腳控定，然後她想起左腳時卻告「撻Q」，站在後方的兒子慘成「受害者」，遭媽媽以廁紙「Head Shot」命中頭部。雖然力度不大，但忍不住笑出來的Zulay仍充滿歉意地抱着兒子安慰，目擊事發經過的普巴不禁驚慌地掩着嘴巴，然而動作迅速一邊口中喃喃安慰兒子，一邊中斷錄影。

延伸閱讀：

普巴在家工作與曼聯隊友操練 披祖雲達斯球衣惹爭議

美斯加入#StayAtHomeChallenge戰團 球星以腳法抗疫

普巴女友騷腳法出事片段：

普巴與模特兒女友Zulay時常在社交網站「曬恩愛」（按圖放大）

+ 7 + 6 + 5