【志村健病逝】答應為家鄉傳東京奧運聖火　因疫症延遲因疫症無緣

2020年過了四分之一，過得很苦。疫症襲地球，東京奧運都抵不住新冠肺炎（俗稱武漢肺炎），延期一年。 奧運押後，傳送聖火取消。一年過去，聖火會否重新人傳人是未知之數，有火炬手卻等不到，先走了。日本喜劇之王志村健（志村けん）原訂在東京的家鄉傳聖火，昨晚因為新冠肺炎罹世，享年70歲。

志村健出生於東京都東村山市，作為日本家喻戶曉數十年的搞笑藝人，更有一首地區之歌「東村山音頭」，一人之力令一個地區廣為人知。志村理所當然成為家鄉之光，車站門外三株欅木稱為「志村健之樹」，為1976年東村山市政府感謝志村對家鄉的貢獻，邀請他在此植樹。

東村市站外的志村健之樹，本應是園長接力聖火之地。（loconavi.jp）

這裏亦為「園長」的聖火接力點。聖火接力原定於7月10 日在東京都舉行，估計在14日傳到東村山市。當地政府職員憶述，東奧組委決定邀請志村在這裏傳接聖火，便立即聯絡志村的經理人，得悉志村一口答應，感到興奮。

園長，安息。（美聯社）

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當本月23日，志村確診新冠肺炎而入院治理，東村山市政府與居民都希望志村早日康復，有居民接受訪問時稱「雖然不知道何時，但好想看見志村先生在這裏跑過」。可惜，情况不妙。志村於2016年曾患肺炎而住院，今回入院翌日已經插入人工心肺裝置協助呼吸。這一晚，日本政府與國際奧委會協議，因應疫情而把東奧押後一年。

志村健於29日晚上離世，今早全日本都報道他的死訊。（路透社）

聖火取消人傳人，東村山市民眾尚存希望，冀園長盡快康復，來年親身傳遞聖火。惟志村入院一周，終不敵疫症而撒手塵寰。東村山市長今早發表悼文：「東村山市15萬市民都祈求志村先生康復，未能如願，只有遺憾。我們深表哀悼，希望他安息吧。」

志村健在日本藝能界近半世紀，留下不少經典。綜藝節目「志村動物園」較為港人熟悉。（美聯社）

志村的演出與搞笑角色陪伴日本人成長，全國上下同聲哀悼。其中日本羽毛球女單主力奧原希望在Twitter轉推志村離世的新聞，提醒大家不能輕視肺炎疫情：「對自己重要的人離開的時候便已太遲，不要抱事不關己之心。」她提醒無病徵也可以是帶菌者，故此，每一個人都要保持警覺。