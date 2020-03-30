【東京奧運】國際奧委會就延期成立專責小組　三周內定東奧新日子

新冠肺炎疫情襲全球，國際奧運委員會（簡稱：國際奧委會或IOC）上周正式宣布原定今夏7月舉行的東京奧運將會延期，中國香港體育協會暨奧林匹克委員會今日公布，會長霍震霆參與了國際奧委會主席安排的視像會議，交代了東奧延期的最新進展，包括運動員最為關心的參賽資格疑問。

在日本首相安倍晉三的提議下，國際奧委會及東京奧組委於本月24日發布聯合聲明，同意東京奧運會推遲至2021年舉辦，新的舉辦日子仍未有定案。這是百年奧運史上首次延期的奧運會，全球運動員最關心的是已到手或未到手的參賽資格。

原定在今夏上演的東京奧運，因新冠肺炎疫情全球肆虐而延期，有傳國際奧委會希望能在明年7月開幕。（GettyImages）

港協暨奧委會表示會長霍震霆亦參與了國際奧委會主席安排的視像會議，其他出席者包括組委會、亞洲奧林匹克理事會及部分其他地區奧委會的代表，國際奧委會在會議上指出，已經取得2020東京奧運資格的運動員，其參賽資格將得以保留。這也意味香港隊已取得的30個資格均能保留。

香港隊已獲得的30個東京奧運資格：

+ 26 + 25 + 24

此外，國際奧委會已成立一個專責小組跟進因東京奧運會延期的有關事項。國際奧委會早前曾透露，目前有57%的奧運資格已落實，並有43%未決出，會方期望可於未來3周內，確定明年舉行東京奧運的日期，以及公布修定後餘下43％參賽配額的安排。

東京2020變2021（按圖放大）