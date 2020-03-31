【劍擊】大師兄林衍聰宣布退役　冀師弟接棒圓未了另一半奧運夢

現年33歲香港男子佩劍的「大師兄」林衍聰，今日（31日）在個人Facebook專頁宣布掛劍，結束19年的劍手生涯，步入人生另一階段。 回顧阿聰的19年劍擊生涯，這位港隊「大師兄」曾參與奧運及亞運，生涯多次成為香港男子佩劍的第一人。

香港佩劍代表人物林衍聰，從2018年雅加達亞運後養傷至今，未有再度披甲出戰。

他在休養的一年多間，一直有接受恢復訓練，「我一直希望重返賽場，但我的腳傷未見好轉，又擔心在復出後身體負荷不了，成為隊友的負累，所以在醫生的建議下決定退役。」

林衍聰南征北伐十多年，如今終於脫下運動員的光環。（資料圖片／楊宇翹攝）

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未圓的另一半「奧運夢」

林衍聰的出現，無疑使佩劍更受人注意，雖然他退役在即，但他仍有未圓的「奧運夢」。

他在掛劍後將以教練身份繼續貢獻劍擊界，希望訓練出另一名出戰奧運的男子佩劍選手，「我一直希望香港的佩劍可以人才輩出，所以我在退役後將以教練身份，發掘更多新血。我在2012年出戰倫敦奧運，我的『奧運夢』只完成一半，希望師弟們可以完成另一半，有朝一日在奧運中站上頒獎台，在世界舞台發光發亮。」

林衍聰結束19年的劍手生涯，將由一眾師弟接棒。（資料圖片／楊宇翹攝）

林衍聰在Facebook專頁公布結束19年劍手生涯。（Facebook截圖）

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林衍聰在退役後將繼續為劍擊界貢獻，希望師弟為他完成奧運夢的另一半。（資料圖片）

林衍聰由2001年以青年軍身份加入劍擊隊，因為個子高挑而被當時的總教練相中執起佩劍，開展他的劍擊生涯。阿聰在2005年亞洲錦標賽中夥拍師兄勇奪團體賽銅牌，隨後轉為全職運動員，希望在多哈亞運衝擊獎牌，可惜世事不如人意，在團體賽8強一劍不敵泰國，「守尾門」的正正是林衍聰。

林衍聰劍擊生涯多次為男子佩劍締造歷史，先在2012年代表香港出戰倫敦奧運，成為首名男子佩劍選手在奧運舞台登場。2014年是他大豐收的一年，先在亞錦賽及仁川亞運個人賽連奪兩銅，加上亞運的團體銅牌，奠定其「一哥」之位，亦是他的生涯高峰。

雖然阿聰及後受腳傷所困，但他仍在2017年亞錦賽主場領軍，奪得一面團體銅牌。在2018雅加達亞運在團體賽雖因傷退下火線，但師弟們未有令他失望，順利躋身4強並奪銅而回，在頒獎禮時更成功向女朋友Nicole求婚，為個人的職業生涯劃上一個完美的句號。

林衍聰生涯主要戰績（按圖放大）