【灣仔行山路線】尋天文台南子午線石碑　登班納山頂下香港仔水塘

一股海洋氣流正影響廣東沿岸，行山當天大致多雲有薄霧，山線會到香港仔的班納山，灣仔起步，順道一探位於寶雲道近排熱門的南子午線界石碑。 撰文於2月16日（編按：疫情期間避免外出，待疫情好轉才去行吧！）

早上天陰，能見度頗低，12人在港鐵灣仔站A3出口集合，早上9時半準時起步途經藍屋至堅尼地道，沿石階上行至寶雲道，先探位於護土牆山坡的南子午線石，探石後返回寶雲道活水公園。

子午線是以往用作確定時間的指標，天文台有一根歷史悠久的石柱，是香港子午線的北標記，但與其連成一線的南標記位置一直不知所蹤，天文台為找出南標記石柱所在，兩年前開始與地政總署合作翻查文獻及實地考察，成功找出石柱在灣仔寶雲道一帶，即子午線南標記的位置，令南、北標記再度團聚。

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在公園石橋拍照後，經灣仔峽道斜路上灣仔峽公園，小休片刻後走香港仔水塘方向，前行不遠接入金夫人後，岔口走布力徑「港島徑」方向，經過多座機槍堡及兩道英式建築石橋，走到觀景台旁涼亭處大休。休後覓路攀上214米高班納山，在標柱拍過大合照。

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沿路下山接回香港仔自然徑下漁光邨，步回香港仔中心新光酒樓下午茶，還要多謝燕子請客。當日路線不太難，約8公里，4個小時完成。

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建議放入背囊的行山裝備：

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行山要注意行山禮儀：

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