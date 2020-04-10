【英超】修咸頓拒領政府資助　管理層與一隊職球員延遲發薪

撰文：趙子晉
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新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的疫情下，不少英超球會亦面對財政問題，有球會決定接受英國政府的資助計劃，亦有球會選擇自找方法度過難關。
修咸頓透過官方網站公布管理層及一隊職球員將延遲發放部份薪酬，希望協助球會解決短期內的財政困難。
英國政府早前公布補助計劃，讓英超球會在內的企業申請，以公帑代為繳付員工的薪酬，早前包括熱刺﹑紐卡素﹑般尼茅夫及諾域治已表明將會申請。利物浦亦曾經一度表示希望取得政府資助，但在各方的壓力下終於「跪低」，收回早前的決定。
修咸頓所有球會設施繼續停止向外開放。（資料圖片／Getty Images）
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當然，並非所有英超球隊亦申請該補助計劃，中型班修咸頓正是其中之一。暫列英超第14位的修咸頓，在英國時間周四（9日）透過官方網站公布應付疫情的方案，球場在內等球會設施將繼續暫停對外開放。
「聖人」在聲明中表示球隊的全數管理層﹑一隊球員及教練將從本月起，連續3個月延遲發放部份薪金，在7月回復正常的薪金，是英超首支球隊選擇以這方式度過難關，希望為球會減輕短期內的經濟壓力，並確保其他員工的收入不受影響。
修咸頓一眾一隊球員聯同教練及球會管理層將延續發放部份薪金。（資料圖片／路透社）
修咸頓早前公布一系列應付疫情的措施。（Twitter截圖）
新冠肺炎波及英格蘭球壇（按圖放大）
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