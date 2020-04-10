【英超】修咸頓拒領政府資助　管理層與一隊職球員延遲發薪

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的疫情下，不少英超球會亦面對財政問題，有球會決定接受英國政府的資助計劃，亦有球會選擇自找方法度過難關。

修咸頓透過官方網站公布管理層及一隊職球員將延遲發放部份薪酬，希望協助球會解決短期內的財政困難。