【鹿巢山行山路線】行石壟仔古道賞禾雀花　蜥蜴石栩栩如生

春分過後，天氣乍暖還寒，頗為潮濕，行山龍今周（25/03）活動安排由石壟仔古道上山，順道一探古道內的禾雀花，富安花園集合。 （編按：疫情期間避免外出，待疫情好轉才去行吧！）

早上天陰有霧，有點悶熱，17人於富安花園集合，準時起步，沿富安花園步行至梅子林車路，到達引水道閘口拍大合照。過閘後，前行少許，入右方山坡的石壟仔古道上行，沿途欣賞盛放的禾雀花「白花油麻藤」，行至吳氏祠堂小休片刻。

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等隊友齊集繼續起行，沿廢村旁山徑上行至414米高的鹿巢山，上到鹿巢山頂可俯瞰吐露港一帶景色。休息一會後，又下山至鹿巢坳，再上鹿巢頂探索蜥蜴石、蛋糕石、青蛙石、龍船石、鱷魚張咀等石景，賞石後下馬鞍坳涼亭大休。

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休後沿馬鞍山郊遊徑下山，經便民橋接回鹿巢橫山徑，再經百子千孫樹回到富安花園，到有盈茶室下午茶，當日走了約9公里，花4個多小時走完。

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建議放入背囊的行山裝備：

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上山前先了解行山禮儀：

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