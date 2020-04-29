審計報告．足總篇1｜有委員連續5年缺席會議　個別部門流失率超高

審計署今日公布《審計署署長第七十四號報告書》衡工量值式審計結果，在《通過藝術及體育發展基金（體育部分）為體育發展提供資助的管理》中，講到對香港足球發展的資助。 他們留意到香港足總在各方面的問題，其中在管治及人力資源方面，審計署發現有董事局委員出席率偏低，還有個別部門的員工流失率高。

個別委員會議出席率0%

在香港足總的管治方面，審計署審查了足總董事局、事務委員會及工作小組委員在14/15至18/19球季期間的會議出席率，發現部分委員的會議出席率低於50%，有董事局委員甚至有4年的出席率為0%，另有法律事務委員會委員則連續5季沒有出席任何會議，還有個組織發展委員會委員連續3季的出席率為0%。

審計署指，有足總董事局、事務委員會及工作小組委員的出席率低，希望足總可以鼓勵委員開會。（資料圖片/袁志浩攝）

審計署表示沒有記錄顯示足總曾鼓勵委員出席會議，形容委員缺席各會議的情況有欠理想。

署長認為民政局需敦促足總盡力鼓勵委員出席會議，特別是那些經常缺席的委員，方法可包括提醒委員出席會議的重要性，以及確定委員在出席方面是否有困難，並盡可能向他們提供協助。

現任足總行政總裁溫達倫。（資料圖片/袁志浩攝）

委員利益申報有改善空間

審計署發現在14/15到18/19球季期間，足總沒有向董事局、事務委員會及工作小組委員派發第一層利益申報表，亦沒有提醒委員在首次獲委任時以及每年都需要填寫申報表。

足總表示由19/20球季起已要求各委員填寫第一層利益申報表。

審計委員會形同虛設

審計署指足總的審計委員會有問題，多處違反規定。規定要求該會每年舉行至少4次會議，但在2015年2月到2019年6月間長達4年半時間竟然沒有開會。

規定亦要求足總審計委員會要有3至5人，但由2015年7月起只有主席1名成員。翻查足總網站，今季審計委員會有4名成員。

審計署指足總的審計委員會有4年半沒有舉行會議。（審計報告截圖）

審計署還表示，足總的市務及傳訊委員會未能提供部分會議紀錄，希望足總確保議程及會議記錄獲妥善保存。

足總會長霍震霆（左）。（資料圖片/袁志浩攝）

聘請兩逾期遞交申請求職者

在人力資源方面，審計署發現招聘程序有問題，足總有兩次在截止招聘日期後收到求職申請，人事經理酌情處理接納申請，這兩名申請人最終上任，但沒有文件交代運用酌情權的理由。

前任足總行政總裁薛基輔（右）及前港足主帥加利韋特。（資料圖片/高詩琦攝）

市務及傳訊部流失率超高

審計署還發現有些足總部門的員工流失率高，其中市務及傳訊部每年都有員工離職，在15/16年度的流失率有86%，而到17/18年度的流失率更高達111%，另外裁判部在18/19年度的流失率為100%。

審計署指足總部分部門員工流失率高，希望足總留意，改善流失率。（審計報告截圖）

在14/15到18/19年度期間，29名足總離職員工中，有17人填寫問卷，其中6人解釋有事業發展機會，有5人指離職原因涉及工作量。審計署認為員工流失率高不利於運作效率，甚至可影響到各部門的正常運作，呼籲足總解決流失率高的問題。