【足球轉會】曼聯出手搶法國尖刀　里昂失歐戰席位或人財皆空

法甲提早結束賽季，根據現時聯賽排名決定聯賽錦標及來季歐洲賽資格誰屬，巴黎聖日耳門第9度稱霸聯賽，雷恩首度獲得歐聯外圍賽資格。 有人歡喜有人愁，以一分之差與歐洲賽席位擦身而過的里昂，隨時因而失去過千萬歐元收入，如今更可能連主力亦保不住。英國傳媒指曼聯有意乘虛而入，吸引里昂箭頭穆沙迪比利過檔。

法國總理菲利普（Edouard Philippe）早前宣布，國內禁止舉行體育賽事直至9月，法甲隨即腰斬，以現時聯賽榜成績決定歐洲賽席位及升留級資格。不少球隊對此大感不滿，包括降班的圖盧茲在內，已表明將採取法律行動，希望推翻結果。

老牌球會里昂亦是另一「受害者」，在聯賽停擺前以1分之差落後第6位的尼斯，如今或無緣出戰來季的歐洲賽，會方即發聲明抗議，炮轟賽會不公，或造成球會損失過千萬，並保留法律追究權利。

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腰斬賽季惹眾怒 里昂失歐戰資格或採取法律行動

在法甲僅列第7位的里昂，來季或無緣歐洲賽。（資料圖片／Getty Images）

根據現時聯賽榜排名，來季參加歐聯及歐霸的法甲球隊：

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里昂希望來季再戰歐聯只得一個機會，就是在今季歐聯奪冠，不過面對賽季腰斬，里昂能否繼續參賽亦是未知數，大有機會無緣來季的歐洲賽。

里昂勢缺席歐聯，除了金錢損失，更有機會流失主力球員。根據英國《曼徹斯特晚報》消息，曼聯對里昂箭頭穆沙迪比利虎視眈眈，報道指現年23歲的穆沙迪比利正合主帥蘇斯克查的心意，紅魔鬼更將開出迪比利難以抗拒的條件，誓在今夏將他帶進奧脫福。

穆沙迪比利今季在聯賽為里昂上陣27場，攻入16個入球，是隊中不可或缺的射手。

穆沙迪比利在里昂前線舉足輕重。（資料圖片／Getty Images）

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