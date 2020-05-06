【法甲】昂熱翼鋒早上續約晚上被捕　女鄰居舉報戶外自瀆早有前科

新型冠狀病毒Covid-19疫情下歐洲主流聯賽停擺，但竟然在這個時候獲球會續約，你會做什麼去慶祝？ 昂熱翼鋒艾美拿尼（Farid El Melali）就用了個錯誤的方法去表達自己的興奮。

這名22歲阿爾及利亞翼鋒在當地時間周一（5月4日）早上與法甲球會昂熱正式續約至2023年，但夜晚惹上官非，被帶返警署問話。

在周一晚上，有居住在地下一層的女鄰居發現，艾美拿尼在所住大廈的庭園自瀆，故報警求助。警察到場後，將艾美拿尼帶返警署問話。他承認自己行為不檢，辯稱以為庭園中只有他自己一人，想不到會有人見到。

艾美拿尼這季在法甲4次正選4次後備登場，攻入3球。（Twitter）

艾美拿尼的律師說：「他沒有把任何人當成目標，無意冒犯任何人。」艾美拿尼認罪後暫時獲釋，相信他之後要上庭，或會被罰款。

報道稱，艾美拿尼並非首次涉嫌在公眾地方自瀆。一個月前，他曾面對同樣指控，但目擊者未能清楚辨認出他的容貌故獲脫罪。

昂熱周一宣布與艾美拿尼續約到2023年。（昂熱官網）

艾美拿尼曾有段時間長期養傷，但在今季法甲停擺前，他在8場聯賽上陣攻入3球。昂熱就表示，他們需要先了解情況後再作回應。