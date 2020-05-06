【英超】曼聯名宿艾拉追憶往事　費格遜退休前指C朗巴利99%加盟

曼聯名宿艾拉（Patrice Evra）透露，傳奇領隊費格遜在2013年有意再率球隊衝擊歐聯冠軍，更明言99%可以獲得C朗拿度及加利夫巴利來投。 然而費格遜突然退休，令一切成為泡影，艾拉透露，費Sir當時在更衣室特別向陣中兩位球員道歉。

現年38歲的艾拉在2006至2014年間效力曼聯，他日前在一個節目中談到2013年夏天費格遜退休背後逸事。

他說：「如果你問我效力曼聯時最難過的時刻，可能就是這個（費格遜退休）。」

艾拉憶述2013年費格遜退休的往事。（Getty Images）

那時候，C朗效力皇馬。（Getty Images）

艾拉：C朗親口說會重返曼聯

「他宣布退休前兩星期，我記得很多傳媒已經爆料，指費格遜會在之後一年退休，但他跟我說：『我不會退休的，我會在這裏做多10年！』」艾拉說：「他之後還告訴我：『我的目標已經99%落實，我們將會擁有C朗拿度及加里夫巴利，我需要這兩個球員幫我再贏歐聯冠軍。是99%！』」

艾拉續稱，「為了求證，我去問C朗，他表示已經答應了費格遜，他會回曼聯。這是他親口告訴我的。」

在2013年，C朗效力皇家馬德里，而加里夫巴利仍在熱刺。不過，費格遜最終宣布在12/13球季後退休，結束他執教曼聯27年的歲月。

費格遜告別戰，曼聯作客5：5西布朗：

+ 3 + 2

艾拉憶述費格遜宣布退休的那一天，「當我們返回卡靈頓那天，我見到門口有很多攝影機，那種感覺是「噢！或者有人做錯事了，或者主角又是球員，有人做錯事，我們大件事！」

「不過，當我們入到去，有人說：『你們要留在更衣室，領隊有說話跟你們講。』每當領隊這樣入來跟大家講話，都不是好事。」

當年加里夫巴利仍效力熱刺。（Getty Images）

「費格遜入來，他說：『真的很抱歉，在我未公布之前，有些人已經透露了我將會退休，所以你們見到外面全是攝影機。不過，我真的會退休，因為我太太需要我。』」

艾拉對那一幕記憶猶新：「他之後向尹佩斯及香川真司道歉，因為他剛收購兩人回來，他特別向兩人道歉。」尹佩斯及香川真司都在2012年加盟曼聯。

巴利加C朗的組合，差點就在曼聯出現。（Getty Images）

費格遜退休後，曼聯王朝瓦解，沒有一個領隊做得長。先是莫耶斯接掌曼聯，不足一季後下台，由傑斯暫代帥位。

2014年，曼聯邀得雲高爾為主帥，兩年後再請摩連奴。2018年，曼聯解僱摩連奴，改由蘇斯克查為帥至今。

艾拉透露，費格遜宣布退休時，特別向尹佩斯及香川真司道歉。（Getty Images）

莫耶斯、雲高爾及摩連奴年代部分收購球員：