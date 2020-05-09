【上水行山路線】登大石磨俯瞰邊境　下山歎豆腐花兼搵大水管打卡

周末天氣仍然酷熱，參與「六野優遊」小組活動，到昔日邊境大石磨，在上水站集合。 （行山日期：2018年6月2日；編按：疫情期間避免外出，待疫情好轉才去行吧！）

早上9時一行10人在上水小巴站搭51B到馬草壟信義新村，整理行裝拍大合照後，由車路旁轉上山徑，輕登海拔183米高大石磨。

大石磨位於新界北部，有兩座山峰，同樣高183米。山下近馬草壟有靶場，每逢有演習，山頂上會掛有紅旗。東北面山頂有發射站及空置軍事兵房，於山頂上可俯瞰深圳羅湖一帶，景觀開揚。

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按圖看清路線、沿途風景、設施▼

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隊友們在山頂上休息，輕鬆拍照後沿山脊下山，出口是料壆村祖墳。下山後，過對面小山「雙孖鯉魚」大休。

休後下山，沿禁區鐵網前行至得月樓警崗，在警崗拍拍照，再沿車路前行接回快景路出鴻淘豆品店，享用任食豆腐花。

13元（編按：近期加價到14元）一位任食豆花、豆漿，價錢實惠，豆花頗滑，豆味不太濃，入口即溶。飽餐後沿快景路步出雙魚河至東江供水管，接回水管路步出上水搭車離開。

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建議放入背囊的行山裝備：

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上山前先了解行山禮儀：

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教你使用「GPS遠足留蹤」服務：

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山野零垃圾，由你我做起。（01美術製圖）

（部份相片取自隊友）

【本文獲「CATT'S BLOG」授權轉載。】