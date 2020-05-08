新修訂《道路使用者守則》加強保障單車路權　要求司機保持耐性

單車的路權常引用駕駛人士的爭議，政府在新修訂的《道路使用者守則》中，加強對踩單車人士的安全保障。 考車必備的運輸署《道路使用者守則》事隔20年再更新，政府上月底刊憲，據報最快6月生效。與現有守則比較，新守則在騎單車方面有較多變動，例如在〈所有駕駛人須知〉中，新增要求駕駛者要對騎單車人士保持耐性，並要因應情況減速。

在4月24日刊憲的2056號政府公告中，運輸署公布2020年修訂的《道路使用者守則》，在〈所有駕駛人須知〉及〈騎單車者須知〉都有不少變動，加強對騎單車者的安全保障。

在新修訂的《道路使用者守則》，有關單車的條文有變動。（鄭子峰攝/資料圖片）

新增「耐性」及「減速」字眼

在〈所有駕駛人須知〉提及騎單車者的部分，運輸署新增了多項條文，其中兩條提及，駕車人士遇到騎單車者時，應保持耐性。在現有的守則中，並沒有提及耐性。

除了耐性，另外兩條新增條文，亦提及減速。如駕駛高車身的車輛駕經騎單車者時應減速；如騎單車者年輕、經驗不足、正在上斜或運載大件物品時，駕駛人士亦應減速。

新修訂的《道路使用者守則》更保障騎單車者在馬路上的安全。（梁鵬威攝/資料圖片）

新修訂《道路使用者守則》部分與單車相關內容：

在現有守則中，有提到「駕駛人應讓出較多空間給騎單車者」，而新守則中就加長為「駕駛人應加倍小心附近的騎單車者，應減速並讓出較多空間給他們」，當中新增了「減速」的字眼。

不能因爬頭迫單車往路旁

如果駕駛人士想「爬頭」過單車的時候，首先要確保有充足空間超前，不會將騎單車者迫往路旁，否則切勿嘗試超車。

另一個值得留意的變動是在馬路路口踩單車左轉，在現有守則的〈騎單車者須知〉中，指騎單車者左轉時要盡量靠左行駛，在轉彎前後，不可越出原來行車綫。不過，在新修訂的守則中，則這樣寫：「接近路口時，你應繼續靠左行駛，或可在安全情況下，駛往行車線中間前進。」

新守則亦提到「不要完全依靠手號，應不時環顧四周，留意其他道路使用者」。（張浩維攝/資料圖片）

在〈所有駕駛人須知〉中，運輸署亦有提及這一點，要求駕駛者留意騎單車人士可能在行車線的中央行駛，尤其在窄路及路口，請保持耐性；如果駕駛者發現前面有單車左轉，不要在轉左前超越單車，而應跟隨其後轉彎。

新修訂的《道路使用者守則》一方面加強對騎單車者的保護，另一方面亦提高對騎單車人士的要求。新〈騎單車者須知〉中，首段即強調單車也是車輛，騎單車的人同樣有責任遵守適同於駕駛人的規例。

新守則要求踩單車的人要留意路面狀況，還要預測可能發生的情況。（黃偉民攝/資料圖片）

騎單車者要閱讀路面情況

在介紹騎單車的基本技巧中，新守則中加上「培養出經常留意四周所有車輛和行人（包括其位置和速度）的意識」，而在打手號的部分，新守則亦提到「不要完全依靠手號，應不時環顧四周，留意其他道路使用者」，增加騎單車者對閱讀路面情況的要求。

新守則亦增加在騎單車的衣著及應注意事項的篇幅，在注意事項中，新增的部分亦與閱讀交通情況有關，包括留心前後左右的車輛及行人、預計路面上可能發生的事情、走位得宜令其他駕駛者知道你的意向。

在香港的路面上，間中會有單車的意外發生。（梁銘康攝/資料圖片）

另外，在現有守則中，騎單車者可視乎個人經驗及交通情況，決定是否推車過馬路，而在新守則中，則劃一要求騎單車的人應下車，把單車推過馬路。

運輸署的《道路使用者守則》是考車人士的必備天書，上次更新已經是2000年5月。在今年的更新中，有不少內容增減，亦換上新的照片。