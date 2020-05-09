【英超】董方卓當年今日首度正選亮相　冀再有中國球員立足殿堂

2007年的5月9日，是前中國國腳董方卓畢生難忘的一天，因為是他生涯首次﹑亦是唯一一次代表曼聯在英超上陣。 時光飛逝，回望13年前的英超處子戰，董方卓至今仍然歷歷在目，對時任主帥費格遜委以重任感到驚訝。

曼聯傳奇主帥費格遜在2004年初，從大連實德（現稱大連人）引入董方卓，成為紅魔鬼史上首名中國球員，但他效力期間僅在正式賽事披甲3次。董方卓唯一一次在英超亮相，正是在2006/07球季與車路士對碰中的榜首大戰中上陣，但當時曼聯已經篤定捧走冠軍。

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董方卓在效力曼聯期間，僅3次在正式賽事中披甲。（資料圖片／Getty Images）

董方卓在曼聯的日子：

13年前的5月9日，董方卓首度在英超舞台亮相，夥拍現任曼聯主帥蘇斯克查攻堅，正選陣容中亦有如伊高斯（Chris Eagles）﹑李爾（Kieran Lee）及李察臣（Kieran Richardson）等副選球員。董方卓在73分鐘被「費爵爺」換出，由朗尼取代其位置，他在73分鐘內亦有兩次起腳機會，但悉數高出未能命中目標，《BBC》賽後以「沉寂」評價他的「地標戰」表現。

董方卓2007年5月9日上演自己首場英超賽事，當時對手是車路士。（資料圖片）

英超在官方微博中上載董方卓該仗的精華片段，董方卓及後轉發該貼文，表達當年獲得正選機會時的感覺，更寄望再有中國球員在英超立足，「我在到達球場後，我在沒有心理準備下被費爵爺選入正選名單中，面對『夫添』的車路士，與在巔峰狀態的泰利在場上交手，如今依然有點害怕，而我在該仗的表現猶如其他初次上陣的球員一樣般青澀。13年過後，我依然等待下個在英超登陸的中國球員。」

董方卓在微博講述當年英超地標戰的心情。（微博截圖）

中國歷年外流歐洲的球員：