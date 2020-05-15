【F1】列卡度信錯雷諾要止蝕　投麥拿侖盡地一煲求圓冠軍夢

今年一級方程式賽季（F1）開季無期，車手轉會市場卻無比精彩。法拉利不與四屆世界冠軍華迪爾續約，車手「音樂椅」隨即變得相當有趣。 當華迪爾離隊消息傳出，列卡度與辛斯同時「彈出」，結果辛斯跑出成為「紅色跑車」的新主人。 作為華迪爾師弟，列卡度未能頂替師兄的位置。兩年前他毅然離開紅牛，空降雷諾並逼走辛斯。如今回望加盟雷諾，會否是個錯誤決定？

華迪爾宣布與法拉利分手後，傳聞取代「四屆」的車手不計其數。辛斯（Carlos Sainz Jr.）及列卡度（Daniel Ricciardo）兩名大熱人選外，連「車王」艾朗素亦是繼任人之一。

辛斯與列卡度在賽場上交手，但早在兩年前已在場外「隔空交手」。此時此刻，「辛斯仔」從麥拿侖轉投法拉利，成為陸克萊的新拍檔，列卡度則過檔麥拿侖。二人轉隊，彷彿連各自的命運也對調了。

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列卡度與辛斯兩年後，再度在場外「拗手瓜」，結果辛斯扳回一城成為法拉利車手。（資料圖片）

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「四萬哥」列卡度效力紅牛的後段，眼見車隊「大細超」偏心韋斯達賓，加上二人在巴庫的「攬炒」意外，使列卡度心灰意冷，決定毅然離開自小效力的紅牛車隊，改投雷諾繼續追逐其世界冠軍夢。四萬哥空降雷諾，激發起連鎖效應。當時效力雷諾的辛斯被迫走，只好轉投麥拿侖。

同場加映：2018年列卡度與韋斯達賓在巴庫「攬炒」一幕：

當時列卡度加盟雷諾廠隊，看中該法國車隊的資源，並希望逐步改善戰績，力爭回歸F1後的首支香檳。可惜，雷諾戰車上季的表現未如理想，在意大利站取得第4位已是他的最佳成績。

反觀，慘被迫宮的辛斯仔卻「活得比你好」，在去季穩定地打入前十外，更在巴西站生涯首踏頒獎台，表現有目共睹。

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辛斯在去年的巴西站首度登上頒獎台，來季駕駛法拉利相信有更多機會爭奪佳績。（資料圖片）

7月將滿31歲的列卡度，深明自己追逐世界冠軍的時間無多，雷諾未能交出理想的效果，便果斷地「止蝕離場」，把車手生涯的希望賭在麥拿侖身上，是贏是輸，如今當然是言之尚早。

加盟麥拿侖，從客觀條件而言，似乎與他的世界冠軍夢愈走愈遠。麥拿侖戰車的戰力雖然比早年大有進步，但至今仍難與三大車隊匹敵，自然遑論世界冠軍。相信列卡度在下季爭上頒獎台，亦需要幸運之神眷顧。倘若麥拿侖未能研發一架具戰鬥力的戰車，列卡度留待完約離隊時，屆時隨時已成F1車壇中的老將，他的世界冠軍夢將「凍過水」。

不過，麥拿侖來季將棄用雷諾引擎，改投平治的懷抱，相信對戰車的穩定性及馬力亦有改善，加上麥拿侖的車架，有望進一步收窄與「三巨頭」的距離。另外，F1「大改例」延至2022年，屆時各支車隊的實力如何仍是未知數，該支英國老牌車隊突然「彈起」亦有可能。

辛斯被列卡度鏡頭前「偷襲」 賽場上成功「復仇」

列卡度押錯注在雷諾身上，如今只可將希望放在麥拿侖上。（資料圖片）

列卡度多年在F1打滾，實力毋庸置疑，相信對麥拿侖亦是利多於弊，以他個人的實力及經驗，相信可為車隊帶來不少有用的數據。夥拍二十出頭的諾里斯（Lando Norris），亦有助該名英國新星成長。由此而言，列卡度來投對麥拿侖可說是「雙贏」。難怪麥拿侖行政總裁布朗（Zak Brown）表示簽入列卡度是令人振奮的消息，亦是車隊長遠發展的重要一環。

列卡度與辛斯彷彿是「命運共同體」，二人兩次轉隊亦互相影響。他們在來季各自改駕新戰車，與全新隊友合作，相信對隊內及整個F1的勢力版圖將有巨大的影響。

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