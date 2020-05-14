【中超】百日內各級22隊退出　中乙缺一半球隊須遞補「填窿」

中超及其他各級足球聯賽，因武漢自去年底爆發新冠肺炎，今季一直未能展開，直至近日訂出開季計劃。 疫情高峰或許已過，但中國足球正面臨另一危機：泡沫爆破。各級聯賽球隊的高層近日開會確定參賽名單，驚現「百日犧牲」，已有22支球隊退出。其中第三級中乙聯賽，未開季已較去季少了一半球隊參賽，下一級的中冠聯賽更可能「無隊踢」。

中國足協近日訂出球季開賽日，等待審批。中超計劃於6月27日開賽，次級中甲及第三級中乙則於6月13日展開。有了時間表，接着要確定參賽隊伍，球隊經營問題一下子浮現。

開季有期，天津天海卻先行一步，皆因財困。（新華社）

天海的球員收拾細軟。（新華社）

天津天海前身天津權健曾由簡拿華路執教：

+ 4 + 3 + 2

足協於昨日（13日）舉行「2020中超、中甲、中乙聯賽俱樂部總經理聯席會議」，將確定參賽名單。足協於本年2月3日起接收球隊的工資確認表，截至昨日剛好100天，未有交表球隊便等同放棄，結果有22支球隊「消失」。日前，中超天津天海宣布財困而散班，下級聯賽情況更嚴重，更可能令第四級中冠聯賽因為遞補機制，變成無隊作賽而取消。

中超球隊有資金引入外援，如洛國富（左）更已入籍中國。（新華社）

下級聯賽球隊財困 中乙未開季流失16隊

中甲本已有3隊退出，加上去季（2019年賽季）中超尾二降班的深圳佳兆業有望留級頂替天津天海的空缺，代表今季中甲有4個空缺要由中乙球隊遞補。

不過，去季分為南、北賽區，合共32隊角逐的中乙，除了3支升上中甲的球隊、以及4支遞補中甲空缺的球隊，竟然又有9隊未能按時呈交工資表，等同告退，令中乙聯賽今季未開，已較上季少了16隊。

第四級中冠聯賽，去年有16隊參戰總決賽階段，當中又有8支球隊「無交表」，將退出今季賽事，餘下8隊隨時要全數到中乙「填窿」。

去季中甲、乙附加賽，遼寧（右）對蘇州東吳，結果遼寧今季退出聯賽，蘇州則出現欠薪風波。（新華社）

泡沫頻爆破 過度依賴金主易受牽連

有留意中國聯賽，不難發現很多球隊都冠上地產商的名字，誰是最大金主，一目了然。中超球隊可以豪擲千金，從世界各地引入外援，下級聯賽則是另一光景。下級聯賽球隊的贊助金固然較少，背後金主經營本業若然失利，自然「閂水喉」，球隊經營便受影響。球員遭欠薪的新聞屢見不鮮，如今面對疫症，經濟受重挫，球隊受牽連便只能告退。有中國媒體報道，2018年賽季中乙球隊平均收入900萬元（人民幣，下同），但球員薪金開支平均已達800萬元，連同「燈油火蠟」等開支，平均虧損達2000萬元。

中國有個足球夢，眾所周知。中國足協高層去年揚言要令中超成為「世界第六聯賽」，一年過去在疫症之中出現「百日犧牲」。中超繼續「燒錢」，下級球隊則依然脆弱，根基不穩固，談何自強？

歐洲主要聯賽賽期更新：