【足球熱話】俄羅斯世界盃冠軍獎牌遭拍賣　約56萬港元便有交易

在世界盃決賽周登場，對不少球員已是遙不可及的夢想，更遑論成為世界盃冠軍，但只要大家花約56萬港幣，或有機會擁有世界盃的冠軍獎牌。 美國的朱利安拍賣行（Juliens Auctions）早前拍賣一面俄羅斯世界盃的冠軍獎牌，大有機會出自法國大軍的23人之中。

法國國家隊在兩年前的俄羅斯世界盃，一路過關斬將，殺入決賽，並以4：2擊敗克羅地亞，相隔20年後再度稱霸世界盃。世界盃冠軍看似是不少足球員夢寐以求的成就，但似乎有一名法國隊成員不太在意這面得來不易的獎牌，竟然出現在拍賣平台中。

法國隊在2018世界盃相隔20年再度稱霸。（資料圖片／Getty Images）

朱利安拍賣平台拍賣一系列極具紀念價值的球衣﹑球鞋及足球等，當中包括2008北京奧運金牌及去年女子世界盃的冠軍獎牌，但最矚目的當然是1994﹑2002及2018世界盃的冠軍獎牌，而在簡介中沒有表明來自哪一名球員。

3面獎牌同樣成功出售，最「新鮮熱辣」的俄羅斯世界盃獎牌的售價當然最高，價值71875美元（約557000港元）成交，而另外兩面獎牌同樣順利賣出。分別以48000美元（94世界盃）及50000萬美元（02世界盃）成交。

3面獎牌成交價：

不少網民討論究竟是哪一名法國冠軍隊成員，需要錢周轉才割愛，有網民笑言是早前換車的車路士中場簡迪，他最近購買一架新的平治房車代步。

早前換車的簡迪，被網民笑言是將世界盃獎牌拍賣的「兇手」。（路透社）

另外，已故的高比拜仁不少產品亦在該拍賣平台中，讓高比球迷們懷念偶像，當中高比在2011年的手印更以高價75000美元成交，而高比在1999/00球季的總決賽簽名球衣，同樣以43750美元成交。

高比產品成交價：