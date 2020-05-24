德甲│RB萊比錫作客5球大勝　緬恩斯奇招炒熱氣氛　球員卻聽不到？

德甲在閉門作賽的情況下重開，場內沒有觀察，球員的叫聲、踢球時的聲音變得特別響，氣氛卻更加冷清。 緬恩斯主場鬥RB萊比錫為了讓球迷於家中睇波時，可以更有氣氛，用上了特別招數，但仍被有迪姆華拿大演帽子戲法的RB萊比錫大炒5：0。

雖然德甲成功重開，但為免再次爆發新冠肺炎，所有比賽都要在閉門的情況下開波。周日（24日）緬恩斯主場對RB萊比錫亦一樣，只見觀眾席上除了一些球場職員之外，99.9%的座位都沒有人，但打氣聲卻十分響亮。

沒錯，緬恩斯在比賽中播放「罐頭打氣聲」，令球迷可以在安坐家中睇波時，不用只聽到空洞的球員叫聲及踢球的聲響。

RB萊比錫作客大炒緬恩斯5蛋。（Getty Images）

緬恩斯只是在電視直播加插了球迷打氣聲，球員在場上是聽不到的，如果細心聆聽，仍是可以清楚聽到球員提場的聲音。

事實上，在德甲重開之前，各球會都曾考慮使用這個做法，令到比賽更有氣氛，希望讓球員踢得更落力，但利用球場音響播打氣聲未必夠真，怕會弄巧成拙而作罷。

緬恩斯主場鬥RB萊比鍚雖然沒有球迷，但看直播時仍有響亮的打氣聲。（Getty Images）

德甲閉門重開，緬恩斯對RB萊比錫一戰只得數名職員坐在觀察席。（Getty Images）

不過，緬恩斯明顯做足準備，使得直播加打氣聲現場感十足，更會因為球證判決、萊比錫球員入波「報以噓聲」，主隊今仗埋門次數不算多，但看電視直播時仍會聽到球迷驚呼的聲音。

對球迷來說直播加入打氣聲，雖然遠鏡時見到觀眾席沒有什麼人，又聽到打氣聲會很奇怪，但比賽大部分時間都是集中在球場上，這些「罐頭打氣聲」使得比賽更真實。

閉門重開似乎「殺死」主場優勢，重開17戰只得3隊主場贏波。（Getty Images）

閉門重開=主場優勢不再？

不過，閉門重開似乎「殺死」了主場優勢，德甲重開至今17場賽事，主場贏波的球隊只得3隊。

周日兩場比賽史浩克04主場鬥排名較低的奧格斯堡，似乎仍未上力，終以3球大敗。緬恩斯的導入打氣聲雖令球迷睇波更有感覺，但最後被RB萊比鍚大炒5蛋，近期不停傳會轉投英超利物浦的迪姆華拿更大演帽子戲法。

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