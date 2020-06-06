【港足】一代中鋒陳肇麒結束18年生涯　正面好負面好　他就是球星

陳肇麒這名字，仍是大部份人說起香港足球時，第一個記得的名字。18年職業生涯過後，34歲的他結束生涯。 正面好、負面也好，「南華」和「陳七」是陪伴許多球迷成長的香港足球象徵。沒有了他們身影，職業足球壇宣告一個時代的結束。

陳肇麒接受《明報》訪問透露已結束18年職業生涯，並已轉戰餐飲及卡拉OK行業。他的最後一個球季為香港飛馬僅正選上陣3次、後備14次，有4個入球。惟港超因疫情暫停，飛馬早已決定8月復賽後不會參戰，陳肇麒沒來得及在球場上正式向球迷道別，便先行告退。

飛馬成為陳肇麒足球生涯最後一站。（資料圖片／袁志浩攝）

陳肇麒兩度「上山」，效力南華9個年頭。（資料圖片）

「陳七」出身於大埔青年軍，職業生涯效力過大埔、傑志、中甲廣東日之泉及香港飛馬，但要數最為人熟悉的，必然是兩度「上山」效力南華的9個年頭。2009年，熱刺來訪踢熱身賽，陳肇麒更貢獻入球，助「少林寺」以2：0擊敗對手，令他聲名大噪。其後南華與熱刺結盟，「陳七」獲熱刺教練團選中到倫敦隨隊受訓，並曾代表這支英超勁旅出戰友賽。但數最傳奇的一幕，發生在不久之後。

陳肇麒世界波逐格睇（按圖放大）

香港足球代表隊在2009年東亞運動會打入決賽對日本，陳肇麒為了參賽，提前結束在熱刺的訓練趕回香港，終趕及在決賽下半場上陣，更頂入扳平1：1的入球。來到互射十二碼階段，陳肇麒亦操刀中鵠，助香港歷史性奪得東亞運足球賽金牌，這段故事至今仍為人津津樂道。多年來，陳肇麒都被譽為香港「首席中鋒」，到掛靴之時，他仍以37個國際賽入球，位居香港隊歷史上首席射手，當中包括2005年在東亞足球錦標賽外圍賽對關島攻入7球，令他有過「關島屠夫」之名。

陳肇麒是陪伴不少球迷成長的香港足球象徵。（資料圖片／蘇子暘攝）

說陳肇麒是近年最後一位球星絕不為過，他不僅在場內極具名氣，場外也是新聞不絕。多年前與多位女星、模特兒傳緋聞，令他常登上娛樂版頭條，儘管正、負面新聞參半，但他仍是近年唯一，亦是最大眾化的香港球星。「陳七」早年已修心養性，與太太劉雅婷結婚後，誕下兒子陳洭，常在社交網站分享溫馨的親子照。

「陳七」的名字，無論正面或負面，最重要是廣為人知，而且在球場內的確有過許多壯舉，讓他配得上「球星」名號。

可見的將來，我們還會見到另一位香港球星嗎？

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陳肇麒，絕對配得上「球星」的名號。（資料圖片／葉詩敏攝）

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