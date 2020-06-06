George Floyd被殺｜卡佩尼克「跪國歌」變失業　NFL承諾鼓勵發聲

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全球各地的體育界近日紛紛用膝頭發聲，單膝跪下為美國明尼亞波利斯警察暴力事件的死者George Floyd發聲。

2016年，美式足球（NFL）四分衛卡佩尼克（Colin Kaepernick）以此方式喚起種族歧視問題，結果失業至今。平權呼聲如浪潮席捲全國，NFL會長古度昨認錯，坦承應該及早回應球員的訴求。

多名NFL球星在當地時間6日晚聯合發出一條短片，要求聯盟就種族歧視、社會不公與和平示威此三方面，發表聲明。多名球員在短片中問及，聯盟何時才會聆聽訴求，「如果我是George Floyd會怎樣」，並要求聯盟按照球員提出的內容，發表聲明。

一天過後，NFL會長古度（Roger Goodell）拍攝影片回應，部分發言確實採用了球員提出的內容。古度稱聯盟譴責種族歧視，及有系統打壓黑人，並強調相信黑人的生命，同樣重要。

NFL聯盟會長古度直接回應球員的訴求，承認聯盟有所不足。（Getty Images）

不過，三點聲明中的第二點，古度坦承NFL過去處理欠佳：「我們承認犯錯，未有早一點聆聽球員的聲音，鼓勵他們說出來，以和平方式抗議。」這與球員提出的內容「聯盟承認，逼使和平抗議的球員噤聲，實為錯誤」，稍有不同。古度的聲明並指現時全國的示威，象徵了多個世紀以來，針對黑人的沉默、不公平與打壓。他稱今後將接觸球員，包括曾經表達訴求的球員，尋求改善方法，暗示處理球員示威的方法，將有改變。

卡佩尼克於2016年的比賽單膝跪下，宣示種族不公平，換來日後被各球會封殺。（Getty Images）

卡佩尼克在2016年賽季效力三藩市淘金者，季前賽起為種族不公平發聲，在奏起國歌時單膝跪下，立即引起正反雙方爭議。不少球員效法卡佩尼克，表達立場，美國總統特朗普則譴責球員不尊重國歌。卡佩尼克在該季後成為自由身球員，卻至今未再獲球隊聘用。淘金者教練沙蘭漢（Kyle Shanahan）稱卡佩尼克提倡的事，應當受人類尊重：「這樣做需要勇氣。事情百分之一千是錯，他嘗試糾正，讓外界關注，但人們不想聽。」

NFL球員宣示種族平等：

+5
+4
+3

至於特朗普，依舊堅持不應「跪國歌」或「跪國旗」：「我們應該筆挺地站立，最好敬聽或手放胸前。你可以抗議其他事情，但不是我們偉大的美國旗。不要跪！」

特朗普：抗議可以，別要在偉大的美國旗面前做。（Getty Images）

德甲球員以各自方式在賽事中悼念George Floyd：

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