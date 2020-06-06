George Floyd被殺｜卡佩尼克「跪國歌」變失業　NFL承諾鼓勵發聲

全球各地的體育界近日紛紛用膝頭發聲，單膝跪下為美國明尼亞波利斯警察暴力事件的死者George Floyd發聲。 2016年，美式足球（NFL）四分衛卡佩尼克（Colin Kaepernick）以此方式喚起種族歧視問題，結果失業至今。平權呼聲如浪潮席捲全國，NFL會長古度昨認錯，坦承應該及早回應球員的訴求。

多名NFL球星在當地時間6日晚聯合發出一條短片，要求聯盟就種族歧視、社會不公與和平示威此三方面，發表聲明。多名球員在短片中問及，聯盟何時才會聆聽訴求，「如果我是George Floyd會怎樣」，並要求聯盟按照球員提出的內容，發表聲明。

一天過後，NFL會長古度（Roger Goodell）拍攝影片回應，部分發言確實採用了球員提出的內容。古度稱聯盟譴責種族歧視，及有系統打壓黑人，並強調相信黑人的生命，同樣重要。

NFL聯盟會長古度直接回應球員的訴求，承認聯盟有所不足。（Getty Images）

We, the NFL, condemn racism and the systematic oppression of Black People. We, the NFL, admit we were wrong for not listening to NFL players earlier and encourage all to speak out and peacefully protest. We, the NFL, believe Black Lives Matter. #InspireChange pic.twitter.com/ENWQP8A0sv — NFL (@NFL) June 5, 2020

不過，三點聲明中的第二點，古度坦承NFL過去處理欠佳：「我們承認犯錯，未有早一點聆聽球員的聲音，鼓勵他們說出來，以和平方式抗議。」這與球員提出的內容「聯盟承認，逼使和平抗議的球員噤聲，實為錯誤」，稍有不同。古度的聲明並指現時全國的示威，象徵了多個世紀以來，針對黑人的沉默、不公平與打壓。他稱今後將接觸球員，包括曾經表達訴求的球員，尋求改善方法，暗示處理球員示威的方法，將有改變。

卡佩尼克於2016年的比賽單膝跪下，宣示種族不公平，換來日後被各球會封殺。（Getty Images）

卡佩尼克在2016年賽季效力三藩市淘金者，季前賽起為種族不公平發聲，在奏起國歌時單膝跪下，立即引起正反雙方爭議。不少球員效法卡佩尼克，表達立場，美國總統特朗普則譴責球員不尊重國歌。卡佩尼克在該季後成為自由身球員，卻至今未再獲球隊聘用。淘金者教練沙蘭漢（Kyle Shanahan）稱卡佩尼克提倡的事，應當受人類尊重：「這樣做需要勇氣。事情百分之一千是錯，他嘗試糾正，讓外界關注，但人們不想聽。」

NFL球員宣示種族平等：

+ 5 + 4 + 3

至於特朗普，依舊堅持不應「跪國歌」或「跪國旗」：「我們應該筆挺地站立，最好敬聽或手放胸前。你可以抗議其他事情，但不是我們偉大的美國旗。不要跪！」

特朗普：抗議可以，別要在偉大的美國旗面前做。（Getty Images）

德甲球員以各自方式在賽事中悼念George Floyd：