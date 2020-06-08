George Floyd被殺｜曼城史達寧撐反歧視示威　百年傷痛需設法根治

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自美國非裔George Floyd於明尼亞波利斯被白人警察跪頸致死，美國出現反種族歧視示威，全球多個地方亦響應聲援。

曼城球員史達寧（Raheem Sterling）一直都為反種族歧視發聲，近日再度開腔聲援示威者，認為這個數百年來的問題就如今年爆發的新冠肺炎，「需要尋找方法去阻止病毒蔓延」。

「今時今日社會唯一病毒就是種族主義，」史達寧接受訪問時說：「就似現時新冠肺炎大流行一樣，我們要尋找方法去阻止病毒蔓延。」

史達寧又指出現時的示威活動就是嘗試尋找根治方法，讓這種不公義於世上消除。這名曼城球員希望示威以和平形式進行，讓暴力及掠奪行為消失。

George Floyd 5月25日被一名白人警察殺死，美國「Black Lives Matter」運動蔓延全球，英國亦有響應，希望改善警暴問題，尤其是警員報法時對少數族裔的對待。

George Floyd事件引發警民衝突（按圖放大）：

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為公義發聲不需顧忌身分

於牙買加出生的史達寧亦因自己的膚色屢受歧視，但從不默默忍受，從不忌諱這個議題。被問到會否因公開發聲使得足球生涯遇到更多麻煩時，史達寧直言：「每次討論種族歧視的議題時，我從不會聯想到我的工作，我只考慮什麼才是正確的。」

「現時大家都已經受夠了，」史達寧說：「這個社會以及不同背景人士已不能再承受更多歧視，尤其是黑人。我們需要作出改變，指明需要改善的地方。」

史達寧更指自己會繼續發聲，希望引來更多足球員討論種族歧視的問題，為英國做到人人平等進一分力，期望其他工業都會效法，好好改善這個社會及制度。

NBA及美式足球明星齊發聲（按圖放大）：

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