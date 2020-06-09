【英超】車路士無限金錢回歸？　傳加入德國新神鋒爭奪戰

車路士班主「油王」阿巴莫域治剛入主便大灑金錢，引入杜奧巴及艾辛等球員，至今為「藍戰士」帶來5個英超錦標。 不過，車路士在近年轉會市場較為收歛，但捱過轉會窗「禁買令」後，隨即大破慳囊。近日傳出有意加入爭奪另一「搶手貨」。

阿巴莫域治（Roman Abramovich）在2003年入主車路士後，找來摩連奴掌舵並引入杜奧巴及多名波圖的舊部，並連續兩年贏得聯賽錦標。「油王」過往在轉會市場絕不吝嗇，曾經收購費蘭度托利斯及舒夫真高等球星。車路士在轉會市場近年較「忍手」，「大刁」只有破紀錄8000萬歐元羅致門將阿列沙巴拿加。

傳車路士班主擲逾億收購心頭好 球迷崩潰：何不買辛祖

林柏特秘密訪德說服華拿來投 昔日戰友成幕後推手

車路士班主阿巴莫域治過往曾經在轉會市場大灑金錢。（資料圖片／Getty Images）

「油王」入主後的多個重磅轉會（按圖放大）：

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車路士早前被國際足協指控，被罰過去兩個轉會窗禁止收購球員，及後上訴得直，刑罰減半。林柏特上任車路士主帥，經歷冬季轉會窗的變相「慳錢」下，他可以大膽羅致心頭好。「林伯」先簽入阿積士的薛耶治，早前盛傳已經與RB萊比錫尖刀迪姆華拿達成協議，二人轉會費已動用近1億英鎊。

不過，林柏特的增兵大計仍未完成，英國《每日郵報》透露車路士有意加入利華古遜隊長夏維斯的「爭奪戰」，更傳聞將動用7500萬英鎊的資金，以羅致該名近期大熱的德國國腳。華拿與夏維斯一度傳出利物浦將「打包」收購，將二人由德甲帶往英超，但如今竟然有機會由「紅色衫」變做「藍色衫」。

夏維斯近日成為各大豪門的目標人物，盛傳車路士有意「參戰」。（資料圖片／Getty Images）

若華拿與夏維斯一同加盟車路士，二人的潛在前場拍檔：

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有入，當然有出。英國《太陽報》表示林柏特緊遵球會「一出一入」的轉會政策，羅致一名新球員便需要賣出一名球員。林柏特有意在中場「開刀」。車路士的兩大中場或成「犧牲品」，簡迪盛傳將出走轉投法甲班霸巴黎聖日耳門，而另一名中場佐真奴有意加盟祖雲達斯，與前主帥沙利再度聯手。

英超第29及30輪直播賽程（按圖放大）：