滑板│Tony Hawk恐怖受傷　需切斷婚戒治療　「仍熱愛這工作」

一代滑板傳奇Tony Hawk已經52歲，但仍未放下滑板，更會與子女練習。 不過就算是「板神」都會有失手的時候，Tony Hawk日前與兒子及朋友於一個空置的後院泳池練習時出錯，手指脫臼致變形，需切斷婚戒才可接駁指骨，更上載了恐怖的X-光片。

Tony Hawk於社交網站分享恐怖意外的來龍去脈：「大家都玩得很愉快，直到我想做一個Backside smith stall連接backside blunt時，我發現自己一屁股坐了下來，手指朝新方向彎曲了。」

Tony Hawk日前與兒子及友人練習遇上意外。（Instagram @tonyhawk）

板神Tony Hawk圖集：

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聽起來整件事沒什麼大不了，滑板做花式出錯是常有的事，但等看過Tony Hawk受傷的照片時，就會發現「板神」完美地大事化小。照片中可見，這名52歲美國滑板神人右手的中指及無名指指骨完全移位。

Tony Hawk收到X-光片後上載到網上與支持者分享，那張令人毛骨悚然的X-光片令人懷疑他的手指可否回復正常，幸好他到醫院接受治療後已扶正兩指指骨，而且預期不會有什麼大礙，並感謝醫生幫忙。

可見Tony Hawk的手指變形。（Instagram @tonyhawk）

Tony Hawk分享手指移位的X-光片（Instagram @tonyhawk）

不過由於要扶正指骨，必須切斷Tony Hawk的婚戒才可以進行治療。他又指出，現時受傷兩指仍然腫痛，不能隨意郁動，幸復原後應該不會有什麼大礙。

Tony Hawk感謝醫生將手指「移到原本的位置」。（Instagram @tonyhawk）

Tony Hawk仍活躍於板界。（Instagram @tonyhawk）

Tony Hawk 1982年成為職業選手後，曾遇上無數次意外，比今次更嚴重的不計其數。他曾跌斷盤骨、手肘，亦試過頭骨骨折，並有超過20次腦震盪，但他仍熱愛滑板這運動：「我仍熱愛這份工作。」

今年52歲的Tony Hawk於X Games贏過10面金牌，亦是首名在錄影的情況下做到空中自轉900度的選手，現時仍活躍於板界，出席不少活動。

Tony Hawk首次完成900：

為何會有拇趾外翻？：