【滑板】美國Pro Skater試用冰製滑板　勇於嘗試的爆笑冒險精神

用冰製造滑板，有什麼可能會出錯？ 美國一名職業選手Aaron Kyro忽發奇想，決定用冰製作板身，爆出無數笑話。

要安上輪架，這塊「特製滑板」要有一定厚度，故Aaron Kyro找來製冰公司製作這塊滑板的「主體」。這塊「100% Ice Skateboard」重量十足，為了可以盡情試到底，Kyro更訂製了兩塊。

特製冰滑板，不過此冰不同彼冰，就算遺忘在板場難以被偷走。（網上圖片）

上鏍絲已經令冰塊裂開。。（網上圖片）

當其夥伴見到「製成品」時都十分詫異，而且都表示裝上輪架，冰塊已經斷了。當真的實行的時候，鏍絲一鑽入，冰已經裂開了一點，而且一邊裂得十分嚴重，溶化速度頗快，一正式落地時已經「一地都濕晒」。

冰塊溶化速度頗快。（網上圖片）

Nigel嘗試kickflip「冰板 Mk1」。（網上圖片）

由於冰塊已經開始溶化，板身十分濕滑，難以企得穩，數人試過「踩冰板」後，只得Kyro一人可以保持滑板直行相對較長的時間。

正當大家開始移師滑板場繼續之際，眾人開始商議有沒有可能從Ramp滑下來，曾嘗試玩玻璃製滑板的Kyro亦沒有太大信心，這一塊冰板會支持得住。在正式嘗試之前，這塊滑板就已經斷開兩截，Kyro「板友」Nigel嘗試用殘骸Kickflip，使得滑板更支離破碎。

落Ramp有點勉強。（網上圖片）

+ 5 + 4 + 3

為了讓Trucks可以更穩固，Kyro想到利用火槍噴輪架頂部，烙在「冰板2.0」上及上鏍絲，再嘗試落Ramp。Nigel挑戰了數次，都是因為冰塊太滑未能站得穩，最後冰塊再次斷開，似乎直行已經是極限。

不過，一班人研究如何使不可能變成可能，勇於嘗試使得整件事更有樂趣。

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