【西甲】馬體會迪亞高哥斯達射入本年首球　激勵女隊主將對抗腦病

「一頭野獸，充滿愛心」，是球迷給馬體會前鋒迪亞高哥斯達的讚賞。 他素來形象兇神惡煞，昨晚（14日）一個舉行盡現愛心。西甲復賽首仗作客畢爾包一戰，他射入個人本年第一球後，舉起一件馬體會女子隊球衣，把入球獻給正在另一「比賽」中奮戰的托莉仙拿。她的賽事許勝不許敗，對手是腦腫瘤。

迪亞高哥斯達在2020年過得不怎麼好，自去年底因椎間盤突出而休養3個月，復出不久遇上新冠肺炎疫症蔓延全球令球季暫停。馬體會昨晚在西甲復賽首戰對畢爾包，迪亞高哥斯達正選上陣，在球隊失球後兩分鐘，接應佐治高基妙傳單刀而射入扳平一球。

迪亞高哥斯達（中）舉起托莉仙拿的球衣，祝福她早日康復。（Twitter）

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今年終於開齋，迪亞高哥斯達走到場邊，舉起預先準備的女子隊球衣，衣背燙上托莉仙拿（Virginia Torrecilla）的名字，把入球獻給她。正在休養的托莉仙拿在社交媒體上載迪亞高哥斯達舉衫的照片，表達感謝：

生活給我難題，因為知道我可以應付。有這些小事……我不必擔心任何事。

托莉仙拿早前動手術治療腦腫瘤問題。（Instagram）

這位西班牙女足國腳上月動手術除去腦腫瘤，仍在休養。25歲的她2013年已代表國家隊出戰女子歐國盃，15年及去年女子世界盃均有上陣。

托莉仙拿（右）去年為西班牙出戰世界盃。（Getty Images）

「沙皮狗」的窩心舉動廣受網民讚賞。其實，迪亞高哥斯達場內是硬漢，多年來經常與對手硬碰，甚至「開拖」。場外的他有纖細一面，其自傳記載他第一次效力馬體會的年代，隊友保羅阿辛卡奧（Paulo Assuncao）發現他整個月鬱鬱寡歡。一問之下，迪亞高哥斯達為輾斃自己的狗而抑鬱。他說小狗出門迎接他，他卻沒察覺而繼續倒車，結果殺死了牠。

托莉仙拿去年回到西班牙落班，加盟馬體會。（Instagram）

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