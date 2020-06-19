【西甲】護級隊走法律罅　後備門將重傷急簽舊將增強攻力

西甲有一條緊急轉會法例，供球會在轉會窗外收購球會，填補球員「長唞」的空缺。 巴塞隆拿本季援引此例買人，引起不少爭議，護級分子切爾達更完美玩盡「法律罅」。他們宣布後備門將受傷長唞，獲准緊急買人卻變成「前鋒代龍門」。

切爾達33歲後備門將沙治奧干地（SERGIO Alverez Conde）今季西甲上陣兩仗，上月底因為半月板撕裂而長期養傷。球會近日宣布引用緊急條例，從西維爾收購同為33歲的前鋒洛尼圖（Nolito），合約至下季尾完結。

西甲的緊急條例又被發現漏洞，今次是「前鋒換龍門」。沙治奧干地從青年軍時代效力切爾達至今。（Twitter）

洛尼圖可算重返成名地，2013至16年效力切爾達三季，每季西甲都有雙位數字入球，結果獲得曼城垂青，但效力一季便重返西甲，加盟西維爾。雖然今季並非鋒線首選，但他今季西甲上陣15次，射入3球。

洛尼圖在切爾達成名，今回重返球隊「救火」。（Getty Images）

切爾達現時排尾四，領先尾三的馬略卡僅兩分。球隊除了正選門將魯賓白蘭高（Ruben BLANCO），尚有未嘗上陣的三號門將艾雲維拿（Ivan VILLAR）。此舉無疑窺準條例漏洞，為護級增兵。根據該條例，球會如有註冊球員因傷病休養超過5個月，可以收購西班牙國內或自由身球員，但無訂明新球員必須與註銷的球員位置相同。

洛尼圖已成老將，今季在西維爾仍有功架。（Getty Images）

巴塞隆拿在2月曾引用同一條例，根據合約的買斷條款收購雷加利斯主力射手巴夫韋迪，代替腿筋受傷而收咧的奧士文尼迪比利（Ousmane DEMBELE）。當時雷加利斯已處榜尾，失去主力前鋒，又不准買人填補空缺，等同季中被「剝牙」。他們仍然包尾，落後切爾達4分。

巴夫韋迪（左）「升呢」到巴塞隆拿擔任大後備，已經射入一球。（Getty Images）

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