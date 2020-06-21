【足球】英超葡超球迷為現場睇波各出奇謀　丹麥球迷最幸福

一場瘟疫使得各國球壇停頓多時，最近才陸續重開。但多國聯賽以閉門方式續戰，餓波多時的球迷們用什麼奇招去「突破防線」呢？

自新冠肺炎在中國爆發並蔓延到全球之後，歐美等地市民都需保持社交距離，減低感染的機會。為免疫情再度爆發，各國聯賽需要以閉門方式重燃戰火，球迷只能透過電視為愛隊打氣。

修咸頓球迷入住諾域治的球場酒店觀戰。（網上圖片）

在現場睇波感覺當然不一樣，就算是99%的座位都無人入座也好，入場觀戰打氣實在有另一番感受。英超最近重開，一名修咸頓球迷就為觀看「聖人」作客諾域治一戰，大破慳囊訂球場酒店房「作壁上觀」，更在窗口掛上修咸頓的旗幟。

修咸頓亦不負所望，憑丹尼艾格斯、史超活岩士唐及列特文各入一球，以3：0大勝「金絲雀」諾域治。

波圖球迷在愛隊主場側的酒店天台睇波。（網上圖片）

雖然不能看到太多比賽進程，但波圖球迷仍樂在其中，可見餓波已到達見骨級數。（網上圖片）

不過，葡萄牙球隊波圖球迷比修咸頓球迷去得更盡，早前波圖於葡超主場鬥馬里迪莫，球迷走上球場旁的酒店「觀戰」。雖然比賽有一半被球場上蓋擋住，但一班波圖迷仍睇得過癮，球隊贏波後更於天台唱歌、放煙花。

Our view of the stadium! Porto will never walk alone! @FCPorto 💙 pic.twitter.com/YTt8nfCe05 — José Sousa (@jmfdsousa) June 11, 2020

賀森斯球迷獲准入場，隔開坐保持社交距離。（網上圖片）

正當多地球迷仍在為到現場睇波「絞盡腦汁」，丹麥球迷就幸福得多。丹麥超聯已在5月底重開，賀森斯（AC Horsens）早前就在主場與另一支降班組球隊蘭達斯（Randers FC）交手，球迷獲准入場，但在看台上需與彼此保持1米距離。

那麼如果入波，球迷又可以如何慶祝呢？可惜，賀森斯與蘭達斯兩無紀錄各得一分，未能知道球迷入波後會有怎樣的反應。

米迪蘭特以「汽車戲院」形式讓球迷聚集觀戰。（網上圖片）

另一邊廂，屬於爭標組的米迪蘭特（FC Midtjylland）從捷克聯賽取得靈感，以「汽車戲院」方式讓球迷一起觀戰，在車內觀戰打開電台有即時評述，可謂別開生面。

英超第30輪直播賽程（按圖放大）：