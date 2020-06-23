【英超】車路士外借戰將捱出頭　細數近年「人球」誰無奈的打轉

意甲神奇球隊阿特蘭大令全世界跌眼鏡，初戰歐聯不僅無「嘥位」，更殺入8強。克羅地亞中場柏沙歷（Mario PASALIC）藉著兩季出色表現打動球會，宣布以1350萬鎊正式加盟。 柏沙歷的舊東家車路士，在新聞稿中感謝他的功勞，祝他好運，其餘篇幅都是介紹他的外借史。柏沙歷為車路士上陣0次，能夠風光離開，是「新星墳墓」的異數。

柏沙歷去季起外借阿特蘭大，穩佔中場一席正選，配合球隊「大無畏」進攻風格，戰績有目共睹。他在18歲與國內球隊夏德簽下職業合約，2013年首季征戰克甲已有11個聯賽入球，完季即獲車路士垂青。轉會後，他如歷年來一眾進入車路士足球「學校」的新星，展開無了期外借生涯。柏沙歷在車路士6年，先後5度外借，踢勻西甲、法甲、意甲與俄超，惟從未為車路士披甲。對車路士的功勞，請自行解讀。

【車路士同學會】柏沙歷從未為車路士上陣，車路士聲明感謝他的功勞，有點諷刺與無奈。（Getty Images）

自從「油王」阿巴莫域治多年前入主，車路士大肆擴張，廣收各地新秀。人材過剩，統統借到國內低組別聯賽，或各地衛星球會磨練，例如荷甲的維迪斯等。翻查每季車路士外借名單，超過廿人是等閒，人球則愈來愈多。今季初有28名車路士球員外借，當中包括全隊資歷最深的盧卡斯皮亞桑（Gustavo LUCAS PIAZON）。

【車路士同學會】皮亞桑代表聖保羅青年隊赴英參賽，技驚四座，博得車路士不惜功本搶人。2012年正式轉會，發展卻差強人意。（Getty Images）

皮亞桑於2011年從巴西聖保羅加盟車路士青年軍，當時傳媒已不斷把他譽為「新卡卡」。翌年18歲時升格上一軍，在英超大炒阿士東維拉8：0後備上陣，更交出1個助攻，以上就是他至今的英超上陣紀錄。

皮亞桑的地標戰，在大勝之下獲安排主射12碼，可惜被救出，似乎早有定數。（Getty Images）

他自2013年外借，足跡遍及西班牙、意大利、德國，四大聯賽的經驗都有，又在英冠打滾三季。縱然多季數據不俗，經歷重傷後仍保持水準，甚至曾經助富咸升上英超，但依然擺脫不了「出租車」生涯。他今季以借將身分效力葡甲里奧艾維，而車路士的合約到22年夏季完結。

皮亞桑於2017-18年球季助富咸藉附加賽升上英超，但接下來一季又被借到別處。（Getty Images）

名宿林柏特今季執掌車路士，受制於季初「禁買令」，被逼奉行青春班，青訓產品如譚美阿巴謙、美臣蒙特等得以坐正。新人事新作風，小將得以在「本家」出頭，過去少之又少。回看近季，如安達斯基斯坦臣（Andreas CHRISTENSEN），加盟青年軍後外借一回便站穩正選，實屬異數。如盧卡古、尼敦阿基（Nathan AKE）、杜根夏薩特（Thorgan HAZARD），都在借用期間打出名堂，被借用方買斷。

車路士同學會近年捱出頭的例子：

+ 3 + 2

更多的是備受注目的新星，變得平平無奇，經典案例當數「德國美斯」馬高馬連（Marko Marin）未夠廿歲已在德甲技驚四座。2012年加盟車路士，4年間外借又外借，有速度卻礙於身型瘦小，首季為車路士上陣6次入1球，翌季已失寵，餘下合約時間全被外借。16年約滿後轉戰希臘與塞爾維亞聯賽，最新一站已到中東。

請看看以下「新星墳墓」的失意人，可會勾起你的記憶：