【夏天行山路線】蝌蚪坪賞日落夜景　兩個鐘由黃大仙行到沙田圍

香港夏天動軏攝氏30度，加上熱情的太陽和極高的濕度，令不少人上山意欲大減，因此提供這條行山路線。 這夏天行山路線難度不高、途中有大量樹蔭、以飽覽沙田一帶美景的蝌蚪坪作結，相信可以滿足不想困在家中，卻又不希望「曬到變燒豬」的山友。 文：周立賢

路線：黃大仙 > 法藏寺 > 獅子亭 > 衛奕信徑 > 貓仔山 > 蝌蚪坪 > 沙田圍站/水泉澳邨 起點交通︰黃大仙E出口乘18M小巴到法藏寺 終點交通：於沙田圍站巴士或鐵路離開 全程：約7公里 需時：2小時（不包括休息及拍照時間） 體力需求：1.5星（以5星為最高） 技術需求：1.5星（以5星為最高） 簡易路線選擇︰沙田圍站 > 水泉坳街 > 蝌蚪坪（原路折返；約3公里） 在沙田圍經女童軍中心，沿大路穿過兩道閘口，石屎路梯級末端右方有一條小徑，約5分鐘後到頂右轉便到蝌蚪坪

在黃大仙乘18M小巴到法藏寺可以避開長命斜，節省十多分鐘。沿沙田坳道上斜，踏上石屎路正好讓身體慢慢適應。此路段在下午相對涼快，只因獅子山擋住大部份陽光。慢走廿多分鐘就是獅子亭。在此有廁所及士多作補給，助這路線更見輕鬆。

▼按圖看清路線、沿途風景、設施▼

+ 3 + 2

🏃🏽‍♂01體育行山專頁：靚景推介 裝備介紹 人物訪談🏃🏾‍♀

🏃🏽‍♂行山前先睇路線片：咖喱山行山攻略🏃🏾‍♀

🏃🏽‍♂立即訂閱01體育Youtube頻道，了解更多行山及體壇資訊🏃🏾‍♀

在分叉路往北沿衛奕信徑走，即使右方可見往水泉澳的路，但今次只需沿大路走。略為上斜後，繼續跟隨衛奕信徑的指示牌行，便到達今次路線的最高點。接下來的路大致平坦，而且明顯有修整過梯級及排水位，令行走時更感舒適，在此不忘感謝所有修葺山路的有心人。

落斜的梯級不高，極為理想，突然在林中見到沙田遠景，即是就快到達貓仔山。轉向右方一個沒有指示牌的路口，緩緩上升就是貓仔山三角測量站。往右方經過電塔，沙田、八仙嶺、馬鞍山都盡在眼前，幸運的話更遇到雲隙光。

▼按圖看清路線、沿途風景、設施▼

+ 2

夏天行山必備12件小物（按圖放大）：

+ 8 + 7 + 6

了解更多夏天行山須知：

【夏天行山】常見意外處理 詳解中暑、熱衰竭症狀分辨及急救方法

【夏天行山】預防遠足中暑 由路線策劃做起 準備充足裝備

【夏天行山】炎熱天氣下都可能體溫過低 淋雨濕身後注意事項

【夏天行山】近年至少兩宗被雷擊致死 遇雷暴應盡快離開高原山脊

【夏天行山】行澗比行山危險 暴雨後切勿入澗

跟人行山，出發前不要只問「難度幾多粒星」，要識問這8條問題：

+ 4 + 3 + 2

路程最難的數十米就在落山時，浮沙路段很容易跣腳，而且路中心水土流失嚴重，不太好走，因此一對抓地力強的行山鞋十分重要。不過，只要收起電話及相機小心慢行（有需要可戴手套輔助），數分鐘便可通過考驗。

假日的蝌蚪坪遊人不少，只因景色開揚，任何角度也可拍得沙田馬場、車公廟、城門河、中文大學一帶。然而可能遊人者眾，令蝌蚪坪上有不少螞蟻，在此呼籲行山人士把所有垃圾帶走。欣賞日落後，把電筒/頭燈開着，在東面有小徑接上石屎路。經過女童軍中心一路落斜幾分鐘就在沙田圍站結束全程。

▼按圖看清路線、沿途風景、設施▼

+ 3 + 2

蝌蚪坪的日落Magic Moment片段：

約7公里的路上落斜度不高，下午起步的話，最少六成時間避免被太陽曝曬，對體能需求與大埔滘自然教育徑、港島徑第一段相約。惟貓仔山與蝌蚪坪之間，有數十米侵蝕嚴重的浮沙碎石路，沒有信心的話，不妨由沙田圍出發，40分鐘內可到達蝌蚪坪。

▼按圖看清路線、沿途風景、設施▼

+ 2

行山前先了解行山禮儀：

+ 12 + 11 + 10

教你用「GPS遠足留蹤」服務：

+ 10 + 9 + 8

建議放入背囊的行山裝備：