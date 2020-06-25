【英超】馬迪爾成後費格遜年代首人戴帽　曼聯破錫菲聯續不敗走勢

曼聯在英超重開後，首度重返奧脫福迎戰另一支爭奪歐洲賽資格的對手錫菲聯。馬迪爾在今仗連中三元，除了是該名法國箭頭生涯首度「戴帽」外，亦是費格遜年代後，首名曼聯球員單場在英超射入3球。

在英超停擺前氣勢如虹的曼聯，雖然上仗與熱刺打和1：1，但無礙紅魔鬼繼續向前四進發，保持各大賽事連續13場不敗的紀錄。曼聯今仗在主場奧脫福鬥錫菲聯，雙方今仗前僅相差兩分，是歐洲賽資格的競爭對手。

英超周三深夜賽果（按圖放大）：

由曼聯外借至錫菲聯的門將甸恩軒達臣，今仗因合約問題無緣倒戈，錫菲聯只好派出副選門將摩亞把關。蘇斯克查今仗首度將「雙核心」普巴及波基斯費南迪斯同列正選，前線則以馬迪爾﹑拉舒福特及格連活特掛帥。

曼聯在開賽早段已向錫菲聯施壓並隨即收效，拉舒福特右路傳中，伏兵門前的馬迪爾加一腳近射建功，上半場7分鐘先拔頭籌。曼聯隊長哈利馬古尼及後接應角球頭槌得手，惟他推人在先，被球證吹罰「食詐糊」。紅魔在臨完上半場前，將首個入球照辦煮碗重演一次，同樣來自右路突破，助攻的變成雲比沙卡，地波傳中再由馬迪爾完成攻勢，領先兩球返回更衣室。

馬迪爾生涯首度連中三元。（路透社）

馬迪爾與「福仔」在下半場一次美妙的配合，拉舒福特恰到好處的傳送，馬迪爾施展瀟灑挑射，在74分鐘射成3：0，完成帽子戲法。曼聯全取3分後，暫時以49分列第5位，與第4位﹑踢少一場的車路士相差兩分；連續兩場3球落敗的錫菲聯，以44分暫列第8位。

拉舒福特及馬迪爾合作無間，合力炮製兩個入球。（路透社）

在盧卡古離隊後，蘇斯克查將馬迪爾推至最前線，以中鋒身份上陣，該名法國球員逐漸適應新位置，在今仗轟入3球後，今季聯賽累積14個入球。今仗是馬迪爾在職業生涯首度連中三元，亦是曼聯在7年多來首名在英超「戴帽」的球員，對上一次已是在費格遜執教期間的尹佩斯。

馬迪爾是費格遜年代後，首名曼聯球員演帽子戲法。（路透社）

「福仔」交兩助攻惟尷尬失機

馬迪爾今仗連中三元，其中兩次助攻出自前線拍檔拉舒福特，「福仔」本人在今仗原本亦有望建功，但他竟然未能把握黃金機會。兩人在上半場策動一次反擊，馬迪爾引球至對方禁區，眼見摩亞出迎，他投桃報李橫傳「福仔」，但後者面對空門竟然射斜，賽後遭英媒笑言他被菲爾鍾斯附身。

拉舒福特竟然面對空門失機，馬迪爾亦「O嘴」。（路透社）

拉舒福特尷尬失機逐格睇（按圖放大）：

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