大嶼山行山路線｜東梅古道、奧運徑輕鬆易行　必到銀礦灣瀑布打卡

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副熱帶高壓脊為華南沿岸帶來晴朗及酷熱天氣，小組活動安排到大嶼山走東梅古道，一條較輕鬆的行山線，東涌東薈城集合。

（行山日期：2020年6月17日）

夏天行山必備12件小物（按圖放大）：

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早上天晴，天氣炎熱，9時30分在東涌東薈城集合，八人一組由東涌東薈城起步，沿單車路上奧運林，下山接大蠔灣，前行至白芒村，小休片刻，參觀更樓及試劍石，拍拍照再繼續行程，經三鄉牛牯塱村，微微上斜步至亞婆塱涼亭大休。

按圖看清路線、沿途風景、設施▼

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休後，途經望渡坳下山，經黃公田、礦洞、銀礦灣瀑布至白銀鄉，穿過白銀鄉門樓，走出鄉事會道市政大廈體育館梳洗，再到村內津津食店下午茶，小店的牛腩好吃，越南春卷也非常美味。

飽餐後沿海旁漫步至碼頭坐3M巴士回東涌轉車，今日路線雖輕鬆，但也有10公里，約4小時走完，也不錯呢！

按圖看清路線、沿途風景、設施▼

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跟人行山，出發前不要只問「難度幾多粒星」，要識問這8條問題：

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建議放入背囊的行山裝備：

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上山前先了解行山禮儀：

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（部份相片取自隊友）

【本文獲「CATT'S BLOG」授權轉載。】

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