【足球熱話】朗拿甸奴假護照案　申撤軟禁被拒審訊無期

巴西前球王朗拿甸奴涉嫌手持假護照入境巴拉圭，被當地執法部門逮個正着。「細哨」一直候審，曾經歷32日牢獄生活，之後被軟禁於首都亞松森一所四星級酒店內。 「細哨」早前為軟禁令提出上訴，希望重獲自由，但被當地法庭駁回。「訓酒店」日子，還要延續最多半年。

朗拿甸奴與兄長羅拔圖（Roberto Assis）原定到巴拉圭出席慈善活動，卻在3月4日以假護照入境，被當局逮捕，送入亞松森一所監獄。以為球王受不住牢獄之苦，但照片顯示「細哨」在監獄內「玩得好開心」，參加監獄足球賽單場入5球，6次助攻。球王無架子，與一批囚友打成一片，食煙飲酒，又切蛋糕又燒烤，慶祝40歲生日。

「細哨」退役後遊戲人間，卻惹上官非，仍未解決。（Getty Images）

朗拿甸奴獄中活得很自在：

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「細哨」在監獄內生活了1個月，繳交160萬美元保釋金，加上律師團多番提出申訴後獲准放監，4月初改到酒店軟禁至今，等候審訊。律師團繼續努力，為「細哨」爭取解除軟禁令。不過，上訴法院近日維持原判，下令「細哨」繼續在酒店軟禁。當地傳媒指，「細哨」與兄長隨時要保持「四星級生活」半年，等待審判。

球王3月就逮，卻神情自若：

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朗拿甸奴捲入假護照風波，要從2015年說起。二人因非法捕魚，2018年被巴西的法院判罰850萬美元。惟他們未能付清罰款，巴西高等法院決定禁止二人離開巴西，取消他們的護照。雖然朗拿甸奴在2019年9月與檢控官達成協議後獲發回護照，但今次沒有使用。朗拿甸奴否認犯罪，指今回到巴拉圭出席兒童慈善活動，在安排之下得到出事的護照。

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