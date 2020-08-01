歐鎧淳李慧詩IG開Live　女車神樂見奧運延期　自爆「金魚記憶」

香港體育學院日前因疫情再度「封城」，雖然一眾運動員短期內無法與大眾接觸，「女車神」李慧詩及「美人魚」歐鎧淳在instagram一同作直播，與粉絲分享對奧運的看法、及訓練逸事。

歐鎧淳去年順利達到奧運「A標」（Olympic Qualifying Time），直接取得東京奧運女子100米背泳資格；至於李慧詩亦已助香港透過排名，豪取兩個爭先賽及兩個競輪賽共4個奧運資格，「師妹」李海恩也受惠，有望與Sarah齊戰奧運。

歐鎧淳（左）與李慧詩（右）罕有地一同直播，師妹李海恩等隊友亦留言。（李慧詩instagram截圖）

兩人在直播期間談及奧運延期，淳淳問及被視為獎牌大熱的李慧詩對此有無感到不開心，Sarah直言：「有一段時間會想，到底大家想法如何？因為我想得比較遠，3月時歐洲疫情爆發很嚴重，我已開始去想是否還會有奧運；加上有些國家聲言（因疫情）不會參加，那對我豈不是有利？」她續道，到奧運落實延期，「唔知點解開心咗，知道有多一年準備，但有些人會擔心，對手會有一年追上我。」她坦言對於對手未有想太多，「我會比較關心自己的能力」。

李慧詩其後又談及操練趣事，她說自己有「金魚記憶」，兼任教練的她曾遇上年輕車手腿部不適，「我就說替她按摩吧，但很快就忘記了，踩車走了」，留下脫掉襪子的小將在原地等待。

李慧詩（右一）認為奧運延期一年，讓自己有更多時間準備。（Getty Images）

歐鎧淳則說起港協暨奧委會的「運動員委員會」，Sarah問她委員會的功能、誰是主席等，歐鎧淳就解釋：「是希望為運動員爭取更多福利……主席是我」，但她亦認為委員會需要更多宣傳、讓更多人認識其存在，或仿傚國際奧委會的運動員大會舉行論壇，增強不同項目運動員間的交流。

歐鎧淳為港協暨奧委會運動員委員會主席，她希望可為運動員爭取更多利益。（歐鎧淳instagram）

香港穩奪30個東京奧運資格，按圖閱覽：