歐聯︱皇馬生死戰續棄加里夫巴利　拉莫斯停賽「嘥位」隨隊征曼城

加里夫巴利被皇家馬德里主帥施丹雪藏，歐聯16強次回合生死戰，仍未到解凍時候。 雖然巴利如常參與皇馬操練，但剛剛公布星期六凌晨作客曼城的24人大軍名單，依然榜上無名，卻有今仗停賽的隊長沙治奧拉莫斯。

皇馬官方Twitter昨晚上載眾將備戰曼城的片段，期間發表大軍名單。巴利連同已經失寵「等走」的哈美斯洛迪古斯（James Rodríguez）榜上無名，首回合領紅被逐而停賽的沙治奧拉莫斯，卻隨隊出征。

公布名單後約1小時的帖文，正是巴利跟隊友操練的相片，幾可肯定他無傷無病。

皇馬官方公布的名單，沒有巴利，但有「紅牌阿姑」沙治奧拉莫斯。（twitter）

公布名單1小時後，巴利的操練照又出現，小編有心而為?（twitter）

巴利自西甲6月中復賽後，僅正選及後備上陣各1次，煞科戰對雷加利斯更不入名單。季尾階段變成「暖櫈專員」，他卻滿不在乎，坐在看台上「養生」。

傳媒除了「影波」，也不時拍攝巴利，出現大量「看台阿叔」圖片。而慶祝奪冠時的路人式慶祝，以及與施丹貌合神離，矛盾顯而易見。

「日日等出糧，無乜嘢需要緊張，最好咁嘅樣乜都唔使撈就至理想」。（twitter）

世界最高身價「看台阿叔」巴利（點圖放大）

+ 6 + 5 + 4

不過，英媒《每日鏡報》日前報道，巴利曾向威爾斯教練傑斯討論，表明來季無意離隊。西班牙傳媒《阿斯報》引述巴利的經理人指，巴利與家人滿意現時在馬德里的生活，打算履行餘下兩年合約，「他是專業球員的典範，保持落力操練，皇馬浪費機會不用他，實在可惜」。

早前皇馬第34次高舉西甲，眾將舉起施丹慶祝，看看巴利的樣子。（Getty Images）

重溫巴利驚世「路人式」慶祝

歐聯專家 倒掛射破利物浦最經典

施丹與巴利的不和，激烈得生死戰前仍無轉圜餘地。皇馬首回合主場負曼城1：2，要扭轉敗局理應要進攻。巴利的速度與力量，就算後備仍具威力，何况巴利向來是大賽球員及歐聯專家。

2013年加盟後4次協助皇馬奪得歐聯，其中2014年決賽加時射入1球，2016年互射12碼階段操刀中鵠，兩次均擊敗同市宿敵馬德里體育會。2018年決賽梅開二度而氣走利物浦，其中一腳更是接應傳中倒掛的「世界波」。

18年決賽的倒掛入球，為皇馬帶來冠軍。巴利在皇馬尚有兩年合約，日子會怎過？（Getty Images）

【各隊豪門爭逐頂級守將形勢（按圖細看）】

+ 6 + 5 + 4

【今夏已落實轉會】