【轉會】摩連奴求財中場主力或放售予勁敵　熱刺紀錄片831上架

量入為出，是熱刺主帥摩連奴的理財新哲學，早前以「筍價」收購丹麥國腳賀積查治。英國《太陽報》透露，曼城主帥哥迪奧拿對熱刺中場有意思，摩連奴不介意［惠及「Big 6」對手，有意放售換取金錢，讓他有資源購入心儀球員。 另外，網上平台為熱刺拍攝的紀錄片《All or Nothing》，將在本月31日上架。

沒有「無限金錢」的支持下，熱刺主帥摩連奴一改作風，變得「知慳識儉」，早前從修咸頓簽入前拜仁慕尼黑中場賀積查治（Pierre-Emile Hojbjerg），據報僅花1500萬鎊在現今的轉會市場絕對是「抵到爛」。加上讓獲加彼德斯（Kyle WALKER-PETERS）轉會修咸頓，熱刺實際花費不多。

熱刺國際米蘭再做買賣 破紀錄收購或一季被賣走

熱刺以「筍價」由修咸頓買入丹麥國腳賀積查治。（熱刺Twitter截圖）

摩連奴與哥迪奧拿場外交手多年，雖然如今二人同樣執教「Big 6」，但「手頭緊」的摩連奴在轉會上「有偈傾」。英國《太陽報》透露哥帥對熱刺中場哈利雲克斯（Harry Winks）甚感興趣，該名24歲的英格蘭國腳身價約4000萬英鎊。

雲克斯的傳球能力甚高，頗適合哥迪奧拿的踢法，相信不難融入曼城，而新加盟的賀積查治正好取代雲克斯的位置。從這宗交易有望獲得約4000萬鎊收入，摩連奴亦放下「Big 6」的成見，以金錢行先。

英媒盛傳曼城主帥哥迪奧拿有意羅致雲克斯。（資料圖片／Getty Images）

【摩連奴上任後的轉會收購】

熱刺紀錄片8月31日上架 摩連奴預告片再爆金句

另外，亞馬遜（Amazon）為熱刺拍攝的紀錄片《All or Nothing》系列，將於本月31日正式上架，一連三星期上載合共9集。

亞馬遜公開另一條全新的預告片，在片段中再度出現「摩佬金句」，他在更衣室內向麾下表明，「你們是一群好人，但好人永遠不會獲勝。」（You are a team of good guys, but good guys never win）。這紀錄片話題性十足，除了拍下普捷天奴被解僱，摩連奴接手後更衣室狀况，更記錄熱刺今季遇到的傷兵問題，及球隊因新冠肺炎停賽有何變化。

熱刺紀錄片新預告出爐 摩連奴怨太多人不懂José的西葡之別

熱刺《All or Nothing》最新預告片：

“What happened to us this season is impossible”



This is the unmissable inside story of an unprecedented campaign at @SpursOfficial#AllorNothingSpurs - coming to Prime Video on 31 August pic.twitter.com/1ligfJXVI7 — Amazon Prime Video Sport (@primevideosport) August 14, 2020

【今夏已落實轉會】