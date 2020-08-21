【德甲】多蒙特熱身賽免費直播　新季盡收歐美神童　再向拜仁宣戰

沒人想做「萬年老二」，哪怕是過去8個德甲賽季有5次屈居亞軍的多蒙特，都不想再輸給拜仁慕尼黑。 總是被拜仁低價或免費簽走主力、財力和「牙力」都不及對手、高層也不爭氣，多蒙特還餘下什麼？新一季，他們要擺脫以往陰霾，賭一把青春。

半程好成績、下半季被拜仁反超，重複又重複的劇本，多蒙特球迷想一想已反白眼。但無論如何，這支「蜜蜂兵團」還是有其魅力：流麗快速的進攻足球、每季孜孜不倦挑戰拜仁、每季都有新星冒起、教人拍案叫絕的反勝或反負，總有出奇不意的驚喜。

2020/21球季，多蒙特再一次展開挑戰拜仁慕尼黑的征途，對手正準備周日深夜出戰歐聯決賽之制，「蜜蜂兵團」則在杜伊斯堡繼續季前備戰，隊中主將位置新陳代謝，一眾十多廿歲的新星將成為新季爭標重心。

多蒙特季前熱身賽：傳統盃 日期：8月22日 比賽場次： 香港時間晚上9：30 杜伊斯堡（德丙）Vs多蒙特 香港時間晚上10：45 多蒙特Vs飛燕諾（荷甲） *每場比賽60分鐘，每個半場30分鐘

艾寧夏蘭特在2019/20球季季中加盟多蒙特，成為該轉會窗最矚目轉會。（Getty Images）

最悲情球星列奧斯 不再是不可或缺

多蒙特隊長馬高列奧斯堪稱本世紀最悲情球星，球技、外貌都屬一流，偏偏時不與我，回歸母會時已錯過輝煌年代，而且不斷受傷患困擾，國際大賽前總是傷退，2014年德國勇奪世界盃，決賽周前重傷退隊的他只能無言；4年後俄羅斯世盃，他終可健康上陣，德國卻已戰意盡失，分組賽出局。

自2016年開始，列奧斯已受傷13次，缺席85場球會賽事，他重複發作的內收肌問題，也直接或間接導致多蒙特常在關鍵時刻無法延續佳績。時移世易，經過多季引援，多蒙特終於組合出一條具實力的鋒線。數據上，列奧斯上季仍是隊中第二強攻擊手，有11個入球及5次助攻，但31歲的他已不再是不可或缺。

馬高列奧斯球技絕佳，偏偏傷患大大限制了他的成就。（Borussia Dortmund Facebook）

「千禧後」撐起多蒙特 辛祖夏蘭特以外還有誰？

說起多蒙特陣中一眾千禧後「神童」，除了半季加盟的艾寧夏蘭特，當然是資歷最深、2017年已在德甲亮相的查頓辛祖（Jadon Sancho），他每個球季都展現出飛躍的進步，上季已成為隊中最重要球員，一季間交出17個入球、16次助攻。作為多蒙特首個在德甲上陣的英格蘭球員，他也令球隊更樂於向英籍小將伸出橄欖枝。

多蒙特休季期間，由伯明翰簽入的又一「英格蘭神童」祖迪比寧咸（Jude Bellingham），這個18歲鋒將之前只參加英冠聯賽，在德甲能有什麼發揮仍是未知數，但日前多蒙特11：2大勝維也納迅速的熱身賽中，比寧咸就在末段交出一入球一助攻，絕對是可造之才。

多蒙特一隊陣中千禧後「神童」：

+ 3 + 2

前線「神童」人滿之患 後防何去何從？

除了英格蘭，美國新星亦成為多蒙特的網羅對象。2002年出生的基奧雲尼雷拿（Giovanni Reyna）父母皆是美國國腳，2019年由紐約城青年軍轉投多特後，上季隨上陣次數累積，已敢於展現腳法和速度，17歲的他到今季季前更顯得急速進步，11：2怒炒維也納迅速一仗中，雷拿就交出兩個入球、同時炮製不少攻勢，潛質絕不下於「美國隊長」普列錫。

另一值得留意的是，多蒙特再由皇家馬德里借入18歲的「巴西神童」、司職前鋒的列連拿（Reinier），再由青年軍提拔破盡青年賽入球紀錄的莫高高，此子現年15歲，待11月滿16歲後，即會合符德甲上陣資格。

多蒙特積極備戰新球季：

+ 8 + 7 + 6

前線「神童」已多不勝數，後防卻顯得有點頭重腳輕。上季進攻泉源之一的右閘阿舒拉夫（Achraf Hakimi）轉投國際米蘭後，多蒙特即由巴黎聖日耳門簽入梅尼亞（Thomas Meunier）補上，但中堅位置始終需由不如以往的曉姆斯擔大旗，21歲的薩加度（Dan-Axel Zagadou）雖有進步卻難言穩定，文路爾艾簡治（Manuel Akanji）上季多次犯錯更是失分主因。要挑戰拜仁，除了寄望一條非常青春的鋒線帶來更大驚喜，更要指望後防不要重蹈覆轍。